Η Λιθουανία θα διαθέσει στρατεύματα και εξοπλισμό σε πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία
Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με όσα στρατεύματα επιτρέψει το κοινοβούλιο, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας
Την πρόθεση της Λιθουανίας να συμβάλει με στρατεύματα και εξοπλισμό σε οποιαδήποτε ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης.
«Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με όσα στρατεύματα επιτρέψει το κοινοβούλιο για ειρηνευτική αποστολή και επίσης με στρατιωτικό εξοπλισμό», είπε ο Ναουσέντα στο τηλεοπτικό δίκτυο TV3.
Νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.
Η Σουηδία μπορεί να διαθέσει αεροπορική επιτήρηση και ναυτικούς πόρους, ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και υπό τον όρο ότι είναι ασφαλές να το πράξει, δήλωσε.
Εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, δυτικές χώρες συζητούν το ενδεχόμενο να στείλουν ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία στην περίπτωση που επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου.
