Η Λιθουανία θα διαθέσει στρατεύματα και εξοπλισμό σε πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Λιθουανία Σουηδία Πόλεμος στην Ουκρανία

Η Λιθουανία θα διαθέσει στρατεύματα και εξοπλισμό σε πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία

Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με όσα στρατεύματα επιτρέψει το κοινοβούλιο, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας

Η Λιθουανία θα διαθέσει στρατεύματα και εξοπλισμό σε πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρόθεση της Λιθουανίας να συμβάλει με στρατεύματα και εξοπλισμό σε οποιαδήποτε ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με όσα στρατεύματα επιτρέψει το κοινοβούλιο για ειρηνευτική αποστολή και επίσης με στρατιωτικό εξοπλισμό», είπε ο Ναουσέντα στο τηλεοπτικό δίκτυο TV3.

Νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να συμβάλει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Η Σουηδία μπορεί να διαθέσει αεροπορική επιτήρηση και ναυτικούς πόρους, ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και υπό τον όρο ότι είναι ασφαλές να το πράξει, δήλωσε.

Εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, δυτικές χώρες συζητούν το ενδεχόμενο να στείλουν ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία στην περίπτωση που επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου.


Ειδήσεις σήμερα:

Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει

Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση

Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης