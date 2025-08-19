Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τηλεφωνική επικοινωνία του ΓΓ του ΝΑΤΟ με τον Ερντογάν για την Ουκρανία
Ο Ρούτε ενημέρωσε τον Τούρκο πρόεδρο για τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τηλεφώνησε στον Τούρκο πρόεδρο Ρερζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ηγέτες της ΕΕ. Στη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι οι κ.κ. Ερντογάν και Ρούτε συμφώνησαν «ότι η Τουρκία, ως ένα από τα σημαντικότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, θα συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία και θα συνεργαστεί στενά» και αναφέρθηκαν «στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας».
«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ρούτε αντήλλαξαν απόψεις και σχετικά με τις εφαρμόσιμες και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας» καταλήγει η ανακοίνωση.
