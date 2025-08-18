Ποιος είναι ο Μπράιαν Γκλεν, ο δημοσιογράφος που ρώτησε στο Οβάλ Γραφείο για το κοστούμι του Ζελένσκι



Οι ερωτήσεις και τα σχόλια για το κοστούμι

Στη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ο Μπράιαν Γκλεν είπε στον Ζελένσκι: «Φαίνεστε υπέροχος με αυτό το κοστούμι», «Είπα το ίδιο», σχολίασε γελώντας ο Τραμπ και άγγιξε την πλάτη του Ουκρανού προέδρου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Ζελένσκι πως ο Μπράιαν Γκλεν είναι ο δημοσιογράφος που στην προηγούμενη συνάντηση τον είχε ρωτήσει

.

«Τον θυμάμαι» απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του ζητήσει ο δημοσιογράφος συγγνώμη. «Φοράτε το ίδιο κοστούμι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο. «Εγώ άλλαξα, εσείς όχι», συνέχισε.