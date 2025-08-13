Εννιά νεκροί και επτά τραυματίες στην έκρηξη σε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών στη Βραζιλία - Δείτε βίντεο
Εννιά νεκροί και επτά τραυματίες στην έκρηξη σε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών στη Βραζιλία - Δείτε βίντεο

Μέλη σωμάτων ασφαλείας, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων

Εννιά νεκροί και επτά τραυματίες στην έκρηξη σε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών στη Βραζιλία - Δείτε βίντεο
Έξι άνδρες και τρεις γυναίκες, που αρχικά είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη νότια Βραζιλία χθες Τρίτη, είναι όλοι νεκροί, ενημέρωσαν οι αρχές.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε περί τις έξι το πρωί (τοπική ώρα), στη μητροπολιτική περιοχή της πόλης Κουριτσίμπα, της πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά, διευκρίνισε η Λουισάνα Τζιμαράις, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική της πολιτείας Παρανά αφού έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εικονίζουν αχανή χώρο γεμάτο συντρίμμια.

«Δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να βρεθούν επιζώντες ανάμεσα στους εννιά ανθρώπους που βρίσκονταν επιτόπου», δήλωσε στον Τύπο ο συνταγματάρχης Χάντσον Τεϊσέιρα, υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας.

Επί ώρες, συνεργεία έρευνας και διάσωσης, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, έκαναν έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν και τους προσφέρθηκαν φροντίδες σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο τομέας όπου έγινε η έκρηξη «καταστράφηκε», σημείωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζιμαράις. «Σε ακτίνα σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου, σπίτια υπέστησαν ζημιές, τζάμια έσπασαν, δομές υπέστησαν φθορές».



Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική της πολιτείας Παρανά αφού έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε δείχνουν αχανή χώρο γεμάτο συντρίμμια.



Για τα αίτια της έκρηξης διενεργείται έρευνα, ανέφεραν στελέχη της εταιρίας Enaex Brasil, στην οποία ανήκει η μονάδα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Κλείσιμο
Η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στα θύματα και συγγενείς τους, πρόσθεσαν.

Κατά τις αρχές, η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την περιοχή.



