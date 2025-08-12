Παλαιστίνιος επιχειρηματίας «πλασάρεται» για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας

Το όνομα τουεπιχειρηματίαεξετάζεται σε παρασκηνιακό επίπεδο για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής, τόνισε σε σημερινό της δημοσίευμα η ισραηλινή εφημερίδαθα ενεργεί υπό την αιγίδα τουκαι θεωρείται αποδεκτός τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το δημοσίευμα.Στόχος είναι να προετοιμαστεί η μετάβαση σε μια νέα διοίκηση τηςΟ Ισραηλινός πρωθυπουργόςδήλωσε πρόσφατα ότι μία από τις αρχές για τον τερματισμό του πολέμου ήταν η εγκαθίδρυση μιας πολιτικής κυβέρνησης με ειρηνική στάση απέναντι στοχωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς ή τηςζει στηκαι είναι γνωστός οικονομολόγος, πολιτικός και οικονομικό ηγετικό στέλεχος στην Παλαιστινιακή Αρχή, ανέφερε ηΈχει διατελέσει σε πολυάριθμες υψηλόβαθμες θέσεις και θεωρείται στενός έμπιστος του Αμερικανοπαλαιστίνιου δισεκατομμυριούχουο οποίος είναι γνωστός για τις καλές επαφές του με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑδήλωσε στον παλαιστινιακό ραδιοφωνικό σταθμόότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη για τη Γάζα. Ωστόσο, τόνισε δεν θα το πράξει χωρίς τη συγκατάθεση της Παλαιστινιακής Αρχής.Λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση του Ισραήλ να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή, τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να είναιγια να βρουν μια λύση, είπε.Επικαλούμενο το προεδρικό γραφείο, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεωνανέφερε ότι μόνο το Κράτος της Παλαιστίνης «που εκπροσωπείται από την κυβέρνηση ή ένα συμφωνημένο διοικητικό όργανο» είναι εξουσιοδοτημένο να διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον.