Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Παλαιστίνιος επιχειρηματίας «πλασάρεται» για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας
Παλαιστίνιος επιχειρηματίας «πλασάρεται» για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας
Ο επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε, που δηλώνει έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη, θα ενεργεί υπό την αιγίδα του Αραβικού Συνδέσμου και θεωρείται αποδεκτός τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες
Το όνομα του Παλαιστίνιου επιχειρηματία Σαμίρ Χουλίλε εξετάζεται σε παρασκηνιακό επίπεδο για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας, τόνισε σε σημερινό της δημοσίευμα η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth.
Ο Χουλίλε θα ενεργεί υπό την αιγίδα του Αραβικού Συνδέσμου και θεωρείται αποδεκτός τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το δημοσίευμα.
Στόχος είναι να προετοιμαστεί η μετάβαση σε μια νέα διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πρόσφατα ότι μία από τις αρχές για τον τερματισμό του πολέμου ήταν η εγκαθίδρυση μιας πολιτικής κυβέρνησης με ειρηνική στάση απέναντι στο Ισραήλ χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς ή της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ο Χουλίλε ζει στη Ραμάλα και είναι γνωστός οικονομολόγος, πολιτικός και οικονομικό ηγετικό στέλεχος στην Παλαιστινιακή Αρχή, ανέφερε η Yedioth Ahronoth.
Έχει διατελέσει σε πολυάριθμες υψηλόβαθμες θέσεις και θεωρείται στενός έμπιστος του Αμερικανοπαλαιστίνιου δισεκατομμυριούχου Μπασάρ Μάσρι, ο οποίος είναι γνωστός για τις καλές επαφές του με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Χουλίλε δήλωσε στον παλαιστινιακό ραδιοφωνικό σταθμό Ajyal ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη για τη Γάζα. Ωστόσο, τόνισε δεν θα το πράξει χωρίς τη συγκατάθεση της Παλαιστινιακής Αρχής.
Λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση του Ισραήλ να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή, τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να είναι «δημιουργικά» για να βρουν μια λύση, είπε.
Επικαλούμενο το προεδρικό γραφείο, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφερε ότι μόνο το Κράτος της Παλαιστίνης «που εκπροσωπείται από την κυβέρνηση ή ένα συμφωνημένο διοικητικό όργανο» είναι εξουσιοδοτημένο να διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ο Χουλίλε θα ενεργεί υπό την αιγίδα του Αραβικού Συνδέσμου και θεωρείται αποδεκτός τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το δημοσίευμα.
Στόχος είναι να προετοιμαστεί η μετάβαση σε μια νέα διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πρόσφατα ότι μία από τις αρχές για τον τερματισμό του πολέμου ήταν η εγκαθίδρυση μιας πολιτικής κυβέρνησης με ειρηνική στάση απέναντι στο Ισραήλ χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς ή της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ο Χουλίλε ζει στη Ραμάλα και είναι γνωστός οικονομολόγος, πολιτικός και οικονομικό ηγετικό στέλεχος στην Παλαιστινιακή Αρχή, ανέφερε η Yedioth Ahronoth.
Έχει διατελέσει σε πολυάριθμες υψηλόβαθμες θέσεις και θεωρείται στενός έμπιστος του Αμερικανοπαλαιστίνιου δισεκατομμυριούχου Μπασάρ Μάσρι, ο οποίος είναι γνωστός για τις καλές επαφές του με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Χουλίλε δήλωσε στον παλαιστινιακό ραδιοφωνικό σταθμό Ajyal ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη για τη Γάζα. Ωστόσο, τόνισε δεν θα το πράξει χωρίς τη συγκατάθεση της Παλαιστινιακής Αρχής.
Λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση του Ισραήλ να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή, τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να είναι «δημιουργικά» για να βρουν μια λύση, είπε.
Επικαλούμενο το προεδρικό γραφείο, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφερε ότι μόνο το Κράτος της Παλαιστίνης «που εκπροσωπείται από την κυβέρνηση ή ένα συμφωνημένο διοικητικό όργανο» είναι εξουσιοδοτημένο να διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα