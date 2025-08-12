Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Ισραήλ: «Έβγαλαν μαχαίρια» ο Κατς με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου για σειρά διορισμών στον στρατό
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ γνωστοποίησε πως δεν πρόκειται να εγκρίνει τους διορισμούς στη στρατιωτική ιεραρχία που πραγματοποίησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακάλεσε σήμερα στην τάξη τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ στο πλαίσιο εντάσεων ανάμεσα στον στρατό και την κυβέρνηση πριν από μια ανακοινωθείσα νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.
«Διαβουλεύσεις που έγιναν από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου» Εγιάλ Ζαμίρ για διορισμούς στη στρατιωτική ιεραρχία «διεξήχθησαν (…) χωρίς συντονισμό ή προηγούμενη συμφωνία» του υπουργού, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.
Ο Κατς «δεν έχει την πρόθεση να συζητήσει ή να εγκρίνει αυτούς τους διορισμούς», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ο αντιστράτηγος Ζαμίρ αντέδρασε λίγο μετά, μέσω ανακοινωθέντος του στρατού, δηλώνοντας ότι «είναι η μόνη αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη να διορίζει τους αξιωματικούς από τον βαθμό του συνταγματάρχη».
«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου είναι αυτός που παίρνει την απόφαση όσον αφορά τους διορισμούς –αυτοί στη συνέχεια υποβάλλονται στην έγκριση του υπουργού», σημείωσε.
Εδώ και δύο εβδομάδες έχουν προκύψει εντάσεις ανάμεσα στον αρχηγό του γενικού επιτελείου και την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την ήττα της Χαμάς.
Σύμφωνα με τον εθνικό Τύπο, ο στρατηγός Ζαμίρ αντιτίθεται στο σχέδιο που επικυρώθηκε την Παρασκευή για ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας, μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής η οποία προς το παρόν διαφεύγει του ισραηλινού στρατιωτικού ελέγχου, ο οποίος ασκείται σε περίπου το 75% του παλαιστινιακού θύλακα που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή από τον πόλεμο εδώ και 22 μήνες.
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, ο οποίος διορίστηκε τον Μάρτιο μετά την παύση του προκατόχου του, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματικό» τρόπο.
Ο υπουργός Άμυνας ανταπάντησε ότι σε κάθε περίπτωση ο αρχηγός του γενικού επιτελείου θα πρέπει «να εκτελεί με αποφασιστικότητα» τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης.
Πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ
