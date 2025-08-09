Η Βηρυτός καταδικάζει την «απαράδεκτη» αντίθεση του Ιράν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν είχε δηλώσει ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι σίγουρα αντίθετη στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, καθώς το Ιράν πάντα βοηθούσε τον λαό του Λιβάνου και την Αντίσταση, και συνεχίζει να το κάνει»