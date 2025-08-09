Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Κάλεσμα συνεργασίας των μουσουλμανικών κρατών κατά του σχεδίου κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ, έστειλε ο Φιντάν από την Αίγυπτο
Κάλεσμα συνεργασίας των μουσουλμανικών κρατών κατά του σχεδίου κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ, έστειλε ο Φιντάν από την Αίγυπτο
«Αυτό το σχέδιο αποτελεί μια νέα φάση της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας που συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου
Το μήνυμα ότι οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να συνεργαστούν από κοινού και να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσουν το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας, έστειλε με δηλώσεις του από την Αίγυπτο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν.
Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο Φιντάν είπε επίσης ότι θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας.
«Απορρίπτουμε πλήρως την πρόθεση (του Ισραήλ) να καταλάβει πλήρως τη Γάζα. Αυτό το σχέδιο αποτελεί μια νέα φάση της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ» είπε ο κ. Φιντάν και συμπλήρωσε: «Ως Τουρκία και Αίγυπτος, θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοια σενάρια».
Παράλληλα εστίασε στο ότι «έχουμε στείλει μέχρι σήμερα περίπου 102.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αδελφούς μας στη Γάζα» ευχαριστώντας «την Αίγυπτο για τη στενή συνεργασία της στην παράδοση της βοήθειας».
Από την πλεύρα του υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του «να ενώσει τις προσπάθειές της και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αντιμετωπίσει το σχέδιο ισραηλινής κατοχής και τις επιπτώσεις του».
Εξέφρασε, επίσης, τη συμφωνία της Αιγύπτου με την Τουρκία ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων κρίσεων που πλήττουν την περιοχή ενώ χαρακτήρισε την τρέχουσα φάση των σχέσεων των δύο χωρών ως «σημαντική στιγμή στρατηγικής ευθυγράμμισης».
Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο Φιντάν είπε επίσης ότι θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας.
Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, Emigration and Expatriates of the Arab Republic of Egypt, during his visit to Egypt. 🇹🇷🇪🇬 pic.twitter.com/PvNKx3TEP2— Turkish MFA (@MFATurkiye) August 9, 2025
«Απορρίπτουμε πλήρως την πρόθεση (του Ισραήλ) να καταλάβει πλήρως τη Γάζα. Αυτό το σχέδιο αποτελεί μια νέα φάση της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ» είπε ο κ. Φιντάν και συμπλήρωσε: «Ως Τουρκία και Αίγυπτος, θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε τέτοια σενάρια».
Παράλληλα εστίασε στο ότι «έχουμε στείλει μέχρι σήμερα περίπου 102.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αδελφούς μας στη Γάζα» ευχαριστώντας «την Αίγυπτο για τη στενή συνεργασία της στην παράδοση της βοήθειας».
Από την πλεύρα του υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του «να ενώσει τις προσπάθειές της και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αντιμετωπίσει το σχέδιο ισραηλινής κατοχής και τις επιπτώσεις του».
Εξέφρασε, επίσης, τη συμφωνία της Αιγύπτου με την Τουρκία ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων κρίσεων που πλήττουν την περιοχή ενώ χαρακτήρισε την τρέχουσα φάση των σχέσεων των δύο χωρών ως «σημαντική στιγμή στρατηγικής ευθυγράμμισης».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έριξαν σήμερα 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Δείτε βίντεο
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έριξαν σήμερα 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Δείτε βίντεο
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα