Κάλεσμα συνεργασίας των μουσουλμανικών κρατών κατά του σχεδίου κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ, έστειλε ο Φιντάν από την Αίγυπτο

«Αυτό το σχέδιο αποτελεί μια νέα φάση της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας που συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου