Γάζα: Νέο προσχέδιο συμφωνίας για ομήρους και εκεχειρία ετοιμάζουν Αίγυπτος και Κατάρ

Μεσολαβητές από τηνκαι τοεργάζονται πάνω σε ένα νέο σχέδιο συμφωνίας που θα προβλέπει την ταυτόχρονη απελευθέρωση όλων των ομήρων — ζωντανών και νεκρών — με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου στηκαι την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή. Την αποκάλυψη έκαναν δύο Άραβες αξιωματούχοι που μίλησαν ανώνυμα στο, επικαλούμενοι τη λεπτότητα των διαπραγματεύσεων.Ο ένας από τους αξιωματούχους εμπλέκεται άμεσα στις διαβουλεύσεις, ενώ ο δεύτερος είναι ενήμερος για την πρόοδο των συνομιλιών. Όπως αναφέρουν, οι προσπάθειες τελούν υπό την υποστήριξη σημαντικών αραβικών μοναρχιών του Κόλπου, οι οποίες ανησυχούν έντονα για το ενδεχόμενο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην περιοχή, σε περίπτωση που η ισραηλινή κυβέρνηση προχωρήσει σε πλήρη επανακατάληψη της, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αποχώρησή της το 2005.Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο προσπαθεί να δώσει λύση και στο πιο ακανθώδες ζήτημα: τι θα συμβεί με τον οπλισμό της. Το Ισραήλ απαιτεί πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης, κάτι που εκείνη απορρίπτει. Ο αξιωματούχος που συμμετέχει άμεσα στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι εξετάζεται η επιλογή του «δηλαδή η διατήρηση του οπλισμού από τη Χαμάς υπό τον όρο ότι δεν θα χρησιμοποιείται. Παράλληλα, προβλέπεται η αποχώρηση της οργάνωσης από την εξουσία στη Γάζα.Τη διοίκηση της Λωρίδας, καθώς και την επίβλεψη της ανοικοδόμησης, αναμένεται να αναλάβει μια παλαιστινιακο-αραβική επιτροπή, μέχρι να συγκροτηθεί νέα παλαιστινιακή διοίκηση με αστυνομική δύναμη εκπαιδευμένη από δύο συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία υποστηρίζεται από τη Δύση.Ο δεύτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι μία ισχυρή χώρα του Κόλπου στηρίζει ενεργά την αιγυπτιο-καταρινή πρωτοβουλία, χωρίς να την κατονομάζει. Από την πλευρά της, υψηλόβαθμος αξιωματούχος — μιλώντας επίσης ανώνυμα — επιβεβαίωσε ότι η ηγεσία της οργάνωσης είναι ενήμερη για τις προσπάθειες των Αράβων διαμεσολαβητών να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, ωστόσο, όπως είπε, «δεν έχουμε ακόμη λάβει συγκεκριμένες λεπτομέρειες».Τοέχει ζητήσει σχόλιο από τις κυβερνήσεις του Κατάρ, της Αιγύπτου και του Ισραήλ σχετικά με το εν λόγω σχέδιο, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση.καταδίκασε σήμερα το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και κατηγόρησε τοότι προκαλεί «» και «» στα παλαιστινιακά εδάφη.Το«καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση των ισραηλινών αρχών κατοχής να καταλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας» και «καταδικάζει κατηγορηματικά τα συνεχιζόμενα εγκλήματα λιμού, βάναυσων πρακτικών και εθνοκάθαρσης εναντίον του αδελφού παλαιστινιακού λαού», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας σε ανάρτηση στο X.