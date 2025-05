Viral τα βίντεο με τον πρωθυπουργό του Καναδά να γιορτάζει τη νίκη του χορεύοντας ραπ

Με έναν ασυνήθιστο αλλά εντυπωσιακό τρόπο γιόρτασε την εκλογική του νίκη, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος άφησε στην άκρη τις τυπικές δηλώσεις και ανέβηκε στη σκηνή με το καναδικό συγκρότημα ραπ-ροκ «Down With Webster» και έδειξε... τις χορευτικές του ικανότητες.Έτσι, προέκυψε ένα viral βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, με τον Κάρνεϊ να χορεύει ενθουσιασμένος και να ραπάρει μαζί με τα μέλη του συγκροτήματος, φορώντας μάλιστα φούτερ με το λογότυπο της μπάντας. Η εικόνα ενός πρωθυπουργού που τραγουδά σε συναυλία δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, και δεν άργησε να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις από το κοινό – κυρίως έκπληξη και χαμόγελα.Η αγάπη του Κάρνεϊ για το συγκρότημα Down With Webster δεν είναι καινούρια. Ο ίδιος έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι είναι μεγάλος θαυμαστής τους, ενώ τραγούδι τους έχει ακουστεί πολλές φορές σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Φιλελεύθερου Κόμματος.Η νίκη του Φιλελεύθερου Κόμματος στις πρόσφατες ομοσπονδιακές εκλογές του Καναδά αποδίδεται, σύμφωνα με αναλυτές, σε ένα κύμα εθνικιστικού αισθήματος που φούντωσε εξαιτίας των αυξανόμενων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.Εν μέσω αυτής της έντασης, ο Κάρνεϊ φαίνεται να επέλεξε έναν πιο ανθρώπινο και απρόσμενο τρόπο για να μοιραστεί τη χαρά της νίκης του, υπενθυμίζοντας ότι η πολιτική, όσο σοβαρή κι αν είναι, δεν παύει να έχει χώρο και για λίγη… μουσική.