Πάνω από 400.000 παιδιά στη Συρία κινδυνεύουν από σοβαρό υποσιτισμό μετά την αναστολή της αμερικανικής βοήθειας

Κλείσιμο

Περισσότερα από 400.000 παιδιά στη Συρία κινδυνεύουν από «σοβαρό υποσιτισμό» μετά την αναστολή της βοήθειας των ΗΠΑ , προειδοποίησε σήμερα η ΜΚΟ Save the Children, που δηλώνει ότι υποχρεώθηκε να περιορίσει τις δραστηριότητές της στη χώρα.Σε ανακοίνωση, ο Μπουτζάρ Χόξχα, διευθυντής της Save the Children για τη Συρία, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καλύψει επειγόντως το έλλειμμα της χρηματοδότησης, υπογραμμίζοντας ότι οι ανάγκες είναι «πιο μεγάλες από ποτέ» έπειτα από χρόνια πολέμου και οικονομικής κατάρρευσης.«Περισσότερα από 416.000 παιδιά εκτίθενται σήμερα σε μεγάλο κίνδυνο σοβαρού υποσιτισμού μετά την ξαφνική αναστολή της ξένης βοήθειας», τονίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την αμερικανική βοήθεια.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέλυσε την USAID, την αμερικανική υπηρεσία ανάπτυξης, η οποία διαχειριζόταν ετήσιο προϋπολογισμό 42,8 δισεκ. δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας από μόνη της το 42% της ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως.Το πάγωμα της βοήθειας αυτής ανάγκασε τη Save the Children να διακόψει περισσότερο από το ένα τρίτο των προγραμμάτων της για τη σίτιση στη Συρία, απόφαση που επηρεάζει περισσότερα από 40.500 παιδιά μικρότερα των πέντε ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.Ο Χόξχα δήλωσε ότι αυτό συμβαίνει «τη χειρότερη στιγμή» καθώς «οι ανάγκες στη Συρία είναι μεγαλύτερες από ποτέ».Οι πάντα ανοιχτές κλινικές της Save the Children δείχνουν «αύξηση των περιπτώσεων υποσιτισμού», πρόσθεσε η φιλανθρωπική οργάνωση.Σχεδόν 14 χρόνια σύγκρουσης στη Συρία, σχεδόν κατέστρεψαν το σύστημα υγείας και τις υποδομές της χώρας.Τον Φεβρουάριο, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) εκτίμησε ότι εννέα Σύροι στους δέκα ζουν πλέον μέσα στη φτώχεια και έρχονται αντιμέτωποι με την επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ σημειώνει ότι «ο υποσιτισμός αυξάνεται, κυρίως στα παιδιά».Σύμφωνα με τη Save the Children, περισσότερα από 650.000 παιδιά μικρότερα των πέντε ετών στη Συρία υποφέρουν στο εξής από «χρόνιο υποσιτισμό» και περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια παιδιά σε όλη τη χώρα χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, «ο υψηλότερος αριθμός από την αρχή της κρίσης».Καλώντας τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει «επειγόντως» για να καλύψει το έλλειμμα, ο Χόξχα υπογράμμισε ότι τα παιδιά της Συρίας «πληρώνουν το τίμημα αποφάσεων που λαμβάνονται χιλιάδες χιλιόμετρα» μακριά από τα σπίτια τους.