Έξαλλοι Τραμπ και Μασκ με τους New York Times: Fake news ότι ο Mr X θα ενημερωθεί από το Πεντάγωνο για ενδεχόμενο πόλεμο με την Κίνα

Αίσθηση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλά και την οργισμένη αντίδραση του Έλον Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο θα υπάρξει ειδική ενημέρωση στον Νοτιοαφρικανό μεγιστάνα από το Πεντάγωνο για τα αμερικανικά σχέδια στο ενδεχόμενο ενός πολέμου με την Κίνα.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόσβαση του Έλον Μασκ θα αποτελούσε μια «ακραία επέκταση του ρόλου του ως συμβούλου του Τραμπ» ενώ παράλληλα θα έθετε ερωτήματα για το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων καθώς ο επικεφαλής του υπουργείου Αποτελεσματικότητας στις ΗΠΑ έχει επιχειρηματικές συναλλαγές (μέσω Tesla και Space X) τόσο με την Κίνα όσο και με το αμερικανικού υπουργείο Άμυνας.«Μπήκαν μπροστά ξανά τα fake news, αυτή τη φορά από τους Failing New York Times. Μετέδωσαν, λάθος, ότι ο Έλον Μασκ θα ενημερωθεί αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή) για τυχόν πιθανό "πόλεμο με την Κίνα". Πόσο γελοίο... Η Κίνα δεν θα αναφερθεί, ούτε θα συζητηθεί. Πόσο ντροπιαστικό είναι τα απαξιωμένα ΜΜΕ να κατασκευάζουν τέτοια ψέματα. Τέλος πάντων, η ιστορία αυτή είναι τελείως αναληθής» έγραψε ο Τραμπ.«Οι New York Times είναι τελείως προπαγάνδα» πήρε τη σκυτάλη ο Έλον Μασκ.Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι θα προχωρήσει σε δίωξη «αυτών από το Πεντάγωνο που διαρρέουν τέτοιες κακόβουλες ψεύτικες πληροφορίες στους ΝΥΤ«.«Θα τους βρούμε» κατέληξε ο οργισμένος Μασκ.