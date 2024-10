Στίγκλιτζ: Ο Τράμπ όχι μόνο δίνει φωνή σε απολυταρχικούς ηγέτες αλλά και σε όσους θεωρούν την κλιματική αλλαγή ψέμα

Κλείσιμο

Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και η Πράσινη Ατζέντα ήταν το θέμα της ομιλιας του νομπελίστα Αμερικανού οικονομολόγου και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Τζόζεφ Στίγκλιτζ , στο συνέδριο του Economist «Eighth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean - Re-inventing green leadership: Collectivity vs fragmentation? του Economist Impact», που πραγματοποιείται στην Αθήνα.Όπως τόνισε, ο διακεκριμένος οικονομολόγος, οι επερχόμενες εκλογές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αποτελούν το πλέον σημαντικό ζήτημα για το τι πρόκειται να συμβεί τα προσεχή χρόνια όσον αφορά την παγκόσμια Πράσινη Ατζέντα και επισήμανε την ανάγκη για παγκόσμιες συνεργασίες στο πλαίσιο τηςόπως αυτή έχει σήμερα διαμορφωθεί.Σύμφωνα με τον κ. Στίγκλιτζ, ακόμα και, η πόλωση θα συνεχίσει να υφίσταται, άρα ο αγώνας θα συνεχιστεί. Όπως ανέφερε: «Ο Τράμπ όχι μόνο δίνει φωνή σε απολυταρχικούς ηγέτες αλλά και σε όλους όσοι θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα ψέμα», προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που εκλεγεί οι συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι πολύ μεγάλες.Όπως εξήγησε, η πλευρά των Δημοκρατικών βλέπει το Κλίμα ως μία υπαρξιακή απειλή, ωστόσο, όπως είπε, οι ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις τους, δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα ισχυρές πολιτικές.«Το χάσμα μεταξύ της κυβέρνησης Μπάιντεν και των εξαγγελιών του Ντ. Τραμπ δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο», σημείωσε ο κ. Στίγκλιτζ, και τόνισε ότι: «Η κλιματική αλλαγή είναι μία παγκόσμια απειλή και απαιτεί παγκόσμιες λύσεις».Υπενθύμισε μάλιστα, ότι ο Τράμπ είχε βγάλει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων και έχει δηλώσει ότι θα το ξανακάνει μόλις επανεκλεγεί, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση ως μία παταγώδη αποτυχία.Προσέθεσε δε, ότι ο Ντ. Τραμπ, ενώ άσκησε κριτική στην ΕΕ όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.Ο Αμερικανός νομπελίστας ανέλυσε τους συσχετισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η ασιατική χώρα ξεκίνησε έγκαιρα βιομηχανικές πολιτικές σε σχέση με την κλιματική κρίση, με επίκεντρο τον εξηλεκτρισμό. «Είχαν το όραμα να δουν ότι χρειάζονται "πράσινα αυτοκίνητα"», καθώς η μόλυνση, ειδικά στο Πεκίνο ήταν θανατηφόρα.Ο Τραμπ θα είναι πολύ πιο επιθετικός, δεν ενδιαφέρεται για τη πράσινη μετάβαση, ούτε κατανοεί τα μακροοικονομικά στοιχεία, όσον αφορά την εμπορική πολιτική, τόνισε.Ενώ, αναφέρθηκε στο, το οποίο διατρέχει όλη την κοινωνία, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενσωμάτωσής του οριζοντίως.