Ταϊλάνδη: Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση στο νησί Πουκέτ

Ως ένας οργανισμός που νοιάζεται για την ευημερία των ανθρώπων, η ΔΕΛΤΑ έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει στους ανθρώπους να αναπτυχθούν με όρους ίσων ευκαιριών & διαρκούς στήριξης
A landslide in Phuket's Karon Subdistrict this morning has reportedly resulted in two fatalities, with seven individuals still missing, according to local authorities.— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 23, 2024
The death toll and the number of missing persons remain subject to change, as some reports suggest that the… pic.twitter.com/gSBbKSkuX3
12:31 เพิ่มเติมสภาพความเสียหาย จากเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย จนท.ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือ ที่บริเวณหลังวัดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้(23 ส.ค.67)— JS100Radio (@js100radio) August 23, 2024
(Cr.ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center) pic.twitter.com/JJ4as2A3dN
12:31 เพิ่มเติมสภาพความเสียหาย จากเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย จนท.ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือ ที่บริเวณหลังวัดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้(23 ส.ค.67)— JS100Radio (@js100radio) August 23, 2024
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