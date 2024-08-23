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Ταϊλάνδη: Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση στο νησί Πουκέτ
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Ταϊλάνδη: Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση στο νησί Πουκέτ

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα ζευγάρι Ρώσων παραθεριστών

huket
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές στο τουριστικό νησί Πουκέτ, στη νότια Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα ζευγάρι Ρώσων παραθεριστών, διευκρίνισε στο AFP ο αρχηγός της αστυνομίας του νησιού, ο Κουντές Να Νονγκάι, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση των υπολοίπων θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ισχυρή βροχόπτωση που άρχισε στις 02:00 τη νύχτα που πέρασε προκάλεσε κατολίσθηση η οποία προξένησε ζημιές σε σπίτια. Οι κάτοικοι της περιοχής αιφνιδιάστηκαν», διευκρίνισε.
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Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή του Πουκέτ, όπου βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό άλλων ενδεχόμενων θυμάτων μετέχουν στρατιώτες, αστυνομικοί και εθελοντές διασώστες, αλλά οι προσπάθειές τους ενδέχεται να επιβραδυνθούν καθώς προβλέπονται νέες καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή, πρόσθεσε ο Κουντές.
 

Η Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο των μουσώνων ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλημμύρες, κυρίως στη νότια ακτή και το βόρειο τμήμα της χώρας. Ήδη εδώ και έναν μήνα, οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 32, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Κάθε χρόνο την περίοδο των μουσώνων σημειώνονται βροχοπτώσεις στην Ταϊλάνδη, αλλά η κλιματική αλλαγή τείνει να εντείνει το φαινόμενο και να αυξάνει την πιθανότητα να προκληθούν καταστροφικές πλημμύρες.

Το 2011, εκτεταμένες πλημμύρες είχαν προκαλέσει τον θάνατο 500 ανθρώπων και καταστρέψει χιλιάδες σπίτια σε όλη τη χώρα.


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