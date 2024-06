Ρωσία: Δύο νεκροί εντοπίστηκαν κάτω από τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε

🇷🇺 RUSSIA ▪️ Train derailed in Komi. 50± passengers were injured (6/26)



🇷🇺 Росія ▪️ Потяг зійшов з рейок в Комі. Постраждали 50± пасажирів



🇷🇺 Russland ▪️ Zug entgleist in Komi. 50± Passagiere wurden verletzt pic.twitter.com/d9YLC51qSY