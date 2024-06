Γερμανία: Δύο δημοτικοί σύμβουλοι του ακροδεξιού κόμματος AfD δέχθηκαν επίθεση στην Καρλσρούη

🔵🚨 Attacke von Antifa-Mob auf AfD-Stadträte in Karlsruhe 🚨🔵



🚨 Nach der heutigen AfD-Kundgebung in #Karlsruhe gingen zwei Stadträte in ein Cafe



🚨 Dort wurden sie von mehreren Linksextremisten attackiert, Securitys griffen ein, mehrere Täter wurden gestellt#Europawahl pic.twitter.com/eUYCH3A2pV