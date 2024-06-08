Πλημμύρες στην Άγκυρα εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας

Με μότο το «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη», το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ώθηση» της ελίν συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.
Ne yaptınız, Erdoğan'a ders verdiniz mi #Ankara? pic.twitter.com/elrSgsdjNf— 𝐃𝐄𝐕𝐋𝐄𝐓 𝐘𝐀𝐍𝐋𝐈𝐒𝐈 (@Devlet_024) June 8, 2024
Ankara Sincan GOP Metroyu su bastı. pic.twitter.com/vRZOK0bJin— Yavuz Alptekin (@YavuzAlptekin_) June 8, 2024
Antalya Havalimanı’nda şu sıralar şiddetli toz fırtınası yaşanıyor. Uçaklar hold pozisyonda. Kalkışlar ve inişler yapılamıyor. pic.twitter.com/UdBUXJEWC3— Yavuz Alptekin (@YavuzAlptekin_) June 8, 2024