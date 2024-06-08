Πλημμύρες στην Άγκυρα εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας
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Πλημμύρες στην Άγκυρα εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας

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Ισχυρή νεροποντή έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου την πρωτεύουσα της Τουρκίας 'Αγκυρα με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να μετατραπούν σε λίμνη, η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης να διακοπεί επί ώρες και να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα.

Αρκετά δρομολόγια του μετρό διεκόπησαν εξαιτίας των υδάτων που πλημμύρισαν ορισμένους σταθμούς. Δρόμοι καλύφθηκαν πλήρως με νερά, εγκλωβισμένα αυτοκίνητα στους πλημμυρισμένους δρόμους γέμισαν με νερό και σε αρκετές περιπτώσεις απομακρύνθηκαν με γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα.

Η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή Σιντζάν.

Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στο αεροδρόμιο της Αττάλειας, όπου η κακοκαιρία δεν επέτρεψε στα αεροπλάνα να απογειωθούν ούτε και να προσγειωθούν.

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