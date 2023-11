Αντιδράσεις στο Ισραήλ μετά τις αποκαλύψεις ότι φωτορεπόρτερ μεγάλων μέσων γνώριζαν από πριν για τις σφαγές της Χαμάς

Σοβαρά ερωτηματικά ανακύπτουν μετά τις αποκαλύψεις τηςότι από την αρχή της επιδρομής της Χαμάς δημοσιογράφοι από διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως το Associated Press, το Reuters, το CNN και οι New York Times, ακολούθησαν τους τρομοκράτες της ισλαμιστικής οργάνωσης από τη Γάζα στο Ισραήλ και, μαζί με τους ίδιους τους ενόπλους, κατέγραψαν τις φρικαλεότητες που διέπραξαν εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Σφοδρές αντιδράσεις έχουν γίνει ορατές στο Ισραήλ που ζητά απαντήσεις.Ο Γενικός Πρόξενος του Ισραήλ στο Τορόντο, Ίντιτ Σαμίρ, ανήρτησε στο Twitter δύο εικόνες φωτορεπόρτερ από τη Γάζα που κάλυπταν την επίθεση της Χαμάς. Σε μια εξ’ αυτών διακρίνεται ο δημοσιογράφοςνα δέχεται φιλί στο μάγουλο από τον αρχηγό της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ, εγκέφαλο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.Ο Εσλάια είναι ένας από τους έξι φωτορεπόρτερ που κατονομάζει το HonestReporting στην έκθεσή του μαζί με τους Γιούσεφ Μασούντ, Αλί Μαχμούντ, Χατέμ Αλί, Μοχάμεντ Φαϊκ Αμπού Μοσταφά και Γιασέρ Κουτνίχ, ως παρόντες στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, κατά την οποία δολοφονήθηκαν εκατοντάδες Ισραηλινοί άμαχοι.Οι φωτορεπόρτερ αυτοί, εξωτερικοί συνεργάτες των πρακτορείων Reuters, Associated Press, των New York Times και του CNN, τράβηξαν φωτογραφίες από ένα φλεγόμενο ισραηλινό άρμα μάχης και ενόπλους της Χαμάς να απαγάγουν ομήρους, όπως η Ισραηλινογερμανή Σάνι Λουκ, ο θάνατος της οποίας ανακοινώθηκε μερικές μέρες αργότερα και να μεταφέρουν σορούς αμάχων.Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν viral τα φωτογραφικά στιγμιότυπα διαγραμμένων πλέον αναρτήσεων των φωτορεπόρτερ που κάλυπταν την επίθεση της Χαμάς. Σε ένα απ’ αυτά ο Χασάν Εσλάια διακρινόταν να στέκεται δίπλα σε ισραηλινό άρμα μάχης που κατέλαβαν ένοπλοι της Χαμάς και να κάνει ρεπορτάζ χωρίς να φορά κράνος ή γιλέκο με την ένδειξη “Press” («Τύπος»), που οφείλουν να φορούν οι πολεμικοί ανταποκριτές.Στην έκθεσή του το HonestReporting υποστήριξε ότι το Associated Press αφαίρεσε τα ονόματα αυτών των φωτορεπόρτερ – εξωτερικών συνεργατών από ορισμένες φωτογραφίες στη βάση δεδομένων του. Επιπλέον διερωτήθηκε κατά πόσον οι εν λόγω φωτορεπόρτερ εμφανίστηκαν στα σύνορα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Οκτωβρίου χωρίς «προηγούμενο συντονισμό με τους τρομοκράτες», ή μήπως γνώριζαν τα σχέδιά τους.Τοείπε ότι διέκοψε τη συνεργασία με τον Χασάν Εσλάια, ενώ το Associated Press τόνισε ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, όπως αναφέρουν οι Washington Times.

Shocking exposé by @HonestReporting : Photographers working for AP, Reuters, NY Times and CNN were embedded with Hamas on the Oct 7th massacre. Did they know about the attack beforehand?! Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7. Here he is… pic.twitter.com/T73dMrzlbv

Scoop: What were @AP , @Reuters , @CNN & @nytimes Gaza freelance photographers doing inside Israel on October 7? Coincidence or were they part of the plan? https://t.co/KcdXMd4DYF

Meet Hassan Eslaiah, a freelance journalist for @CNN, @Reuters, @AP in this video 👇he's on a motorbike, with a grenade in his hand, on his way to the Massacre of innocents in Israel.

pic.twitter.com/OyUyDaSYxd — Consul General Idit Shamir (@ShamirIdit) November 9, 2023

الصحفي حسن اصليح قرب آلية عسكرية تابعة للاحتلال: "اختطاف كل الجنود الإسرائيليين الذين تواجدوا في الدبابة". pic.twitter.com/ru5dmi0Pzy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

A breaking expose by @HonestReporting reveals that three freelance journalists who work for major media outlets accompanied Hamas terrorists across the border on Oct 7, and reported from the horrific massacre.



Here are a few examples from the report: https://t.co/Nj0SnRbmBW — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 9, 2023

Please read our report. We did not accuse @Reuters of collusion. We quite rightly raised some serious ethical issues regarding news outlets' association with these freelancers and asked important and relevant questions that everyone deserves answers to.https://t.co/KcdXMd4DYF https://t.co/MmCvA5orDo — HonestReporting (@HonestReporting) November 9, 2023

«Γνωρίζουμε για το άρθρο και τη φωτογραφία αναφορικά με τον Χασάν Εσλάια, έναν φωτορεπόρτερ εξωτερικό συνεργάτη, που έχει συνεργαστεί με αρκετά διεθνή και ισραηλινά ΜΜΕ», είπε το CNN στον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynetnews. «Αν και δεν μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει λόγους να αμφισβητήσουμε τη δημοσιογραφική ακρίβεια της δουλειάς που έχει κάνει για μας, αποφασίσαμε να διακόψουμε όλες τις σχέσεις μαζί του», είπε το αμερικανικό δίκτυο.Από την πλευρά της η Νικόλ Μέιρ, υπεύθυνη του γραφείου Τύπου του Associated Press σημείωσε ότι πρακτορείο χρησιμοποιεί «φωτογραφίες που τραβούν εξωτερικοί συνεργάτες ανά την υφήλιο, της Γάζας περιλαμβανομένης. Ο Χασάν Εσλάια ήταν κατά καιρούς εξωτερικός συνεργάτης του AP και άλλων ειδησεογραφικών οργανισμών. Το Associated Press δεν είχε πρότερη γνώση των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Ο ρόλος του Associated Press είναι να συλλέγει πληροφορίες για έκτακτες ειδήσεις ανά την υφήλιο, όπου συμβαίνουν ακόμη κι αυτά τα γεγονότα είναι τρομακτικά και προκαλούν μαζικές απώλειες», σημείωσε.Ο διεθνής ειδησεογραφικός οργανισμός Reuters διέψευσε κάθε ισχυρισμό ότι γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου με στόχο Ισραηλινούς αμάχους και στρατιώτες, με δήλωσή του στην οποία απαντά σε άρθρο της ΜΚΟ HonestReporting, που παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης για μεροληψία σχετικά με την τωρινή σύγκρουση Χαμάς-Ισραήλ.«Γνωρίζουμε για την έκθεση της HonestReporting και για τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εις βάρος δύο φωτογράφων, που συμμετείχαν στην κάλυψη από το Reuters της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Το Reuters διαψεύδει κατηγορηματικά ότι γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση ή ότι είχε ενσωματώσει δημοσιογράφους του στις τάξεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», τονίζει το πρακτορείο.Επιπλέον το Reuters αναφέρει ότι «απέκτησε φωτογραφίες από δύο ανεξάρτητους φωτογράφους που εδρεύουν στη Γάζα, οι οποίοι το πρωί της 7ης Οκτωβρίου βρίσκονταν στο σύνορο και με τους οποίους δεν είχε προηγούμενη συνεργασία. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το Reuters ελήφθησαν δύο ώρες μετά την εκτόξευση από την Χαμάς ρουκετών πάνω από το Ισραήλ και πάνω από 45 λεπτά αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένοπλοι είχαν διασχίσει το σύνορο. Δημοσιογράφοι του Reuters δεν βρίσκονταν επί του πεδίου στις τοποθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο του HonestReporting».Σημειώνεται ότι ηεμφάνιζε φωτορεπόρτερ κορυφαίων δικτύων να έχουν διεισδύσει στις τάξεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και να καταγράφουν την επίθεση. Σύμφωνα με την έκθεση, από την αρχή της επιδρομής της ισλαμιστικής οργάνωσης, δημοσιογράφοι από διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως το Associated Press, το Reuters, το CNN και οι New York Times, ακολούθησαν τους τρομοκράτες της Χαμάς από τη Γάζα στο Ισραήλ και, μαζί με τους ίδιους τους ενόπλους, κατέγραψαν τις φρικαλεότητες που διέπραξαν εναντίον Ισραηλινών πολιτών.Οι συντάκτες της έκθεσης θέτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δημοσιογραφική δεοντολογία όσον αφορά στην παρουσία φωτογράφων κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ανακύπτουν ακόμη ερωτήματα για το αν η δραστηριότητά τους ήταν συντονισμένη με τη Χαμάς και αν οι φωτογράφοι ενημέρωσαν τους εργοδότες τους για τις δραστηριότητές τους.Το Reuters, όπως αναφέρεται, δημοσίευσε φωτογραφίες από δύο δημοσιογράφους, τον Mohammed Fayq Abu Mostafa και τον Yasser Qudih, οι οποίοι βρίσκονταν στα σύνορα με τη Γάζα κατά τη διάρκεια της επιδρομής. Φωτογράφισαν ένα καμένο τανκ στο ισραηλινό έδαφος και ο Mostafa κατέγραψε την επίθεση κατά στρατιώτη των IDF.