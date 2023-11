Πόλεμος στο Ισραήλ: Πτήσεις αμερικανικών drone στη Γάζα για τον εντοπισμό των ομήρων που κρατά η Χαμάς

[ 🇮🇱 ISRAEL | 🇵🇸 PALESTINE ]



Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν πτήσεις με άοπλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη, ώστε να συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στον εντοπισμό και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, στρατηγός Πατ Ράιντερ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «παρέχουν συμβουλές και βοήθεια στους Ισραηλινούς εταίρους» με αυτές τις πτήσεις που ξεκίνησαν «μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου».Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές τουλάχιστον 240 όμηροι κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς.Την Τετάρτη η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι επτά όμηροι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό ενώ στις 26 Οκτωβρίου υποστήριξε ότι «περίπου 50» όμηροι είχαν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ