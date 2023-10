Περισσότερα ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα - Νέο βίντεο του IDF

Την επέκταση της χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης και κλιμάκωση των χτυπημάτων τους ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) μέσα από μία νέα ενημέρωση και βίντεο.

The head of the IDF Southern Command, Maj. Gen. Yaron Finkelman, entered the Gaza Strip today with ground forces to carry out an assessment, the military releases for publication. pic.twitter.com/5vY9EezBQA