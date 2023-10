Τζο Μπάιντεν: Μία πισίνα και δύο σκύλοι «σκότωσαν» τη σχέση του με τις Μυστικές Υπηρεσίες

Κλείσιμο

Διαχρονικά «δύσκολες» είναι οι σχέσεις του ζεύγους Μπάιντεν με τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ - όχι μόνον τώρα που ο πρώην γερουσιαστής από το Ντέλαγουέρ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά και από την εποχή που ήταν αντιπρόεδρος, επί Μπαράκ Ομπάμα .Πολλές φορές, ο Μπάιντεν που στα 81 του επιμένει να διεκδικήσει μία δεύτερη προεδρική θητεία, φέρνει σε δύσκολη θέση τις γυναίκες στην ομάδα περιφρούρησής του: «Οι πράκτορες λένε ότι είτε στην κατοικία του τότε αντιπροέδρου είτε στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ, ο Μπάιντεν έχει τη συνήθεια να κολυμπάει γυμνός στην πισίνα του», γράφει ο Ρόναλντ Κέσλερ στο βιβλίο του, υπό τον τίτλο: «The First Family Detail: Secret Service Agents Reveal the Hidden Lives of the Presidents». ( Οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών αποκαλύπτουν τις κρυμμένες ζωές των προέδρων). «Οι γυναίκες πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας το βρίσκουν προσβλητικό», σημείωσε.Ο Κέσλερ περιέγραψε επίσης την απογοήτευση των πρακτόρων με το συνεχώς μεταβαλλόμενο πρόγραμμα του Μπάιντεν και τα συχνά ταξίδια στο σπίτι του στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ. «Δεν προειδοποιούσε ποτέ τους πράκτορες για το πρόγραμμά του», δήλωσε ο Κέσλερ στην ιστοσελίδα της «DailyMail» - προσθέτοντας ότι έτσι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν ποτέ να σχεδιάσουν τη ζωή τους.Για τους μυστικούς πράκτορες, η προστασία του Μπάιντεν ήταν η «δεύτερη χειρότερη αποστολή». Σύμφωνα με τα όσα λέει ο Κέσλερ, η «χειρότερη» ήταν η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον.Το ζεύγος Μπάιντεν φέρεται επίσης να είναι καχύποπτο με τους πράκτορές τους, καθώς φοβόταν ότι πολλοί υποστήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ - και ότι οι συνομιλίες τους θα μπορούσαν να «διαρρεύσουν».Το ποτήρι ξεχείλισε όταν ο Μπάιντεν χρειάστηκε να «εξορίσει» στο Ντέλαγουερ τον αγαπημένο του σκύλο, τον γερμανικό ποιμενικό Commander, επειδή είχε επιτεθεί σε 12 πράκτορες, αλλά και αρκετούς υπαλλήλους του Λευκού Οίκου - ορισμένοι εκ των οποίων χρειάστηκαν περίθαλψη .έχει δαγκώσει τουλάχιστον δώδεκα πράκτορες και ανθρώπους που εργάζονται στην κατοικία του ΛευκούΟίκου, απαιτώντας από κάποιους να λάβουν ιατρική βοήθεια. Είχε προηγηθεί η εξορία στο Ντέλαγουερ, σε φίλους του προεδρικού ζεύγους, του προεδρικού σκύλου Μέιτζορ - επίσης λόγω επιθετικότητας.«Είναι εξωφρενικό, απλώς εξωφρενικό για εκείνους τους πράκτορες που ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα για να προστατεύσουν τον πρόεδρο», είπε οΡόναλντ Κέσλερ στην Daily Mail. «Ποτέ δεν ξέρουν πότε θα τους πυροβολήσουν και πρέπει να αντέξουν τον φόβο ότι θα τους δαγκώσει ένας σκύλος. Ήταν απλώς αδιανόητο να συνεχίζεται αυτό».