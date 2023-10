Λιβύη: Σοβαρές ζημιές στην αρχαία ελληνική πόλη Κυρήνη μετά τις σφοδρές πλημμύρες

Memory is short-lived. So I am here to remind people of #Derna #Libya. A devastating flood did this👇🏻 pic.twitter.com/zoqNMiD5Dp — Claudia Gazzini (@ClaudiaGazzini) October 4, 2023

The devastating flooding in #Libya's Derna has uncovered hidden treasures in the ancient Greek city of Cyrene.



While it damaged some ruins, it has also revealed new archaeological wonders hidden beneath the earth. pic.twitter.com/0T96m0mMTK — The Sudan Times (@thesudantimes) October 5, 2023

Libya flood disaster damaged ancient city but revealed new remains https://t.co/rK7Rq1jdUI pic.twitter.com/pzDEe3rEnX — Reuters (@Reuters) October 5, 2023

It is essential for the EU to help countries like Libya break the political and institutional deadlock in which they are often trapped. Read my new blog post on the situation in Libya after the Derna disaster: https://t.co/ePN4boZwrC pic.twitter.com/byQxt8eJSk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 4, 2023

Οι καταστροφικές πλημμύρες στη λιβυκή πόλη Ντέρνα που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους προκάλεσαν ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο της, αλλά οι πλημμύρες αυτές έφεραν επίσης στο φως νέα αρχαιολογικά ευρήματα.Οι πλημμύρες από την καταιγίδα Ντάνιελ συσσώρευσαν λάσπη και μπάζα στα λουτρά της Κυρήνης και θα, δήλωσε ο αξιωματούχος του τοπικού τμήματος αρχαιοτήτων, Αντέλ Μπούφζρα.Ο ίδιος προειδοποίησε ότι παρόλο που οι ζημιές μέχρι στιγμής είναι μικρές, οι πλημμύρες μπορεί να επιδείνωσαν την καθίζηση του εδάφους που ενδέχεται αργότερα να γκρεμίσει ένα από τα μνημεία.«Είμαι σχεδόν βέβαιος, και αναμένω, ότι ένα από αυτά τα αξιοθέατα θα μπορούσε να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της υπερβολικής ποσότητας υπόγειου νερού», τόνισε.