Τουρκία: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ κοντά στη Μαλάτια

μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε στις 20:48 στη Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας, σύμφωνα με την Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαλάτιας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7 χιλιόμετρα.

People come out to the streets after the #earthquake of 5.5 that hit Malatya, #Turquía



