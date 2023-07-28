Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συνεχάρη τον στρατό για την απελευθέρωση του Σταρομαγιόρσκι

Звільнення Старомайорського! Як це було?



27 липня 2023 року особовий склад 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами з 7-го окремого батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське, що на Донеччині.



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