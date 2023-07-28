Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συνεχάρη τον στρατό για την απελευθέρωση του Σταρομαγιόρσκι

Είναι οι ουσιαστικές πρωτοβουλίες που φέρνουν τις αλλαγές που έχουμε ανάγκη. Είναι το πραγματικό ενδιαφέρον που φέρνει τις λύσεις. Είναι οι αποφασιστικές δράσεις που κάνουν τη ζωή καλύτερη.
Звільнення Старомайорського! Як це було?— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) July 27, 2023
27 липня 2023 року особовий склад 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами з 7-го окремого батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське, що на Донеччині.
Після… pic.twitter.com/sk2P86aZWo