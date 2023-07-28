Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συνεχάρη τον στρατό για την απελευθέρωση του Σταρομαγιόρσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συνεχάρη τον στρατό για την απελευθέρωση του Σταρομαγιόρσκι

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός ανέφερε εδαφικά κέρδη τις προηγούμενες ημέρες κοντά στην πόλη Λιμάν, όπου την Τρίτη ανακοίνωσε την κατάληψη του χωριού Σεργκίιβκα

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Ο ουκρανικός στρατός απελευθέρωσε χθες Πέμπτη το χωριό Σταρομαγιόρσκι στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν εστιάσει τις τελευταίες ημέρες την αντεπίθεσή τους, ανακοίνωσε η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον ουκρανικό στρατό για την απελευθέρωση της κοινότητας.



Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει τον έλεγχο σε ορισμένες κοινότητες της περιοχής, αλλά η αντεπίθεση που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου δεν έχει αποφέρει μέχρι στιγμής τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

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Σφοδρές μάχες αναφέρθηκαν στις κοινότητες Κλιστσίβκα, Κουρντιουμίβκα και Αντρίιβκα. Η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αντεπίθεση βόρεια της Μπαχμούτ, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός ανέφερε εδαφικά κέρδη τις προηγούμενες ημέρες κοντά στην πόλη Λιμάν (περιφέρεια Ντονέτσκ), όπου την Τρίτη ανακοίνωσε την κατάληψη του χωριού Σεργκίιβκα.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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