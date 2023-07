Κωνσταντινούπολη: Έριξε άγκυρα το «Cuauhtémoc» του Ναυτικού του Μεξικού για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκίας

«Cuauhtémoc» έφτασε στο λιμάνι Sarayburnu της Κωνσταντινούπολης, ύστερα από ταξίδι τεσσάρων μηνών από το λιμάνι του Ακαπούλκο τον Απρίλιο του 2023 με πλήρωμα 266 ατόμων, μεταξύ των οποίων 140 νεαρούς που εκτελούν τη θητεία τους στο Πολεμικό Ναυτικό.







🇲🇽🇹🇷️Mexican training ship Cuauhtemoc arrives in Istanbul, sent by the Mexican government in sign of friendship between the 2 countries on the 100th anniversary of the founding of the Republic of Türkiye



📸: Omer Faruk Yıldız pic.twitter.com/WfiIBsg49I