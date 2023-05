Κόσοβο: Κυρώσεις από ΗΠΑ στην Πρίστινα λόγω της αστυνομικής επέμβασης

⭕️Footage from the fierce clashes between KFOR forces and the Serbs in #Kosovo. #Serbiapic.twitter.com/kY73WvjaMh — 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) May 29, 2023

Serbian military convoys are headed towards Kosovo.

Serbian President Vucic will address the nation at 20:00 local time (less than one hour). pic.twitter.com/QONvdIX26N — Spriter (@Spriter99880) May 29, 2023

Κλείσιμο

President Aleksandar Vucic put the Serbian army on the highest level of combat alert after around 25 NATO peacekeeping soldiers defending town halls in northern Kosovo were injured in clashes with Serbs as they protested against ethnic Albanian mayors https://t.co/v3JoygUJwA pic.twitter.com/wnraYtuOf4 — Reuters (@Reuters) May 30, 2023

Τοτέθηκε υπό καθεστώςεξαιτίας της συμπεριφοράς της κυβέρνησης του Αλμπιν Κούρτι στο ζήτημα της εγκαθίδρυσης των νεοεκλεγέντων δημάρχων στους δήμους όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία.Ο αμερικανός πρέσβης στην Πρίστινα, Τζέφρι Χόβενιερ, σε συνέντευξη Τύπου επέκρινε έντονα την απόφαση της Πρίστινα να επιβάλει με τη βία το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της 23ης Απριλίου.Ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η συμμετοχή του Κοσόβου στην διακλαδική στρατιωτική άσκηση «Defender Europe 2023» ενώ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ενθουσιασμό» να προωθούν το αίτημα του Κοσόβου για αναγνώριση της ανεξαρτησίας. Επίσης ανέφερε ότι ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες επισκέψεις Κοσοβάρων επισήμων στις ΗΠΑ.Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στο Κόσοβο επισήμανε ότι κλιμάκωση της έντασης στον Βορρά του Κοσόβου που προκλήθηκε από την ΠρίστιναΒελιγραδίου-Πρίστινας. Ο Τζέφρι Χόβενιερ δήλωσε ότι ο Κούρτι δεν εισάκουσε τις συστάσεις των ΗΠΑ στον χειρισμό του ζητήματος των δημάρχων και λειτούργησε αυτοβούλως.Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ «γυρίζουν την πλάτη» στο Κόσοβο και κατά γενική εκτίμηση αυτό θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης Κούρτι στο εσωτερικό.Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή 26 Μαΐου, ηστον βορρά για να διαλύσει συγκεντρώσεις του σερβικού πληθυσμού που εμπόδιζε τους νεοκλεγέντες δημάρχους να αναλάβουν καθήκοντα. Οι δήμαρχοι αυτοί εξελέγησαν στις έκτακτες δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 23 Απριλίου χωρίς τη συμμετοχή των Σέρβων. Η προσέλευση στις κάλπες δεν ξεπέρασε τοκαι η σερβική κοινότητα στο βόρειο Κόσοβο θεωρεί μη έγκυρο το αποτέλεσμα.Οι αντιδράσεις των Σέρβων είχαν ως αποκορύφωμα τις συμπλοκές που σημειώθηκαν χθες στην πόλη Ζβέτσαν με στρατιώτες της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης KFOR, όπου τραυματίστηκαν 30 νατοϊκοί στρατιώτες και 52 διαδηλωτές.