Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θέλει αποτελεσματικότερη αντιαεροπορική άμυνα

«Цей понеділок і новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Глава Уряду та міністри, Офіс. Доповідали головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО. Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим. Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки. Окремо – питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також ситуація на поки що окупованій території та протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу – лише знищення. Ось лише один приклад сьогодні – Чернігівщина, село Лизунівка, це північ області, неподалік державного кордону. Там російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу… На жаль, цей удар забрав життя підлітка – хлопець 2009 року народження… Чотирнадцять років дитині! Він просто був неподалік школи. Мої співчуття рідним та близьким! Павлоград Дніпропетровської області… Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще 40 людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань. На кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують щодня і щоночі, які захищають наші позиції, відбивають російські штурми, допомагають своїм вогнем побратимам, які поруч на позиціях і по максимуму знищують окупанта. Що більше української влучності, що більше української взаємопідтримки, то швидше російське зло буде знищене». Звернення Володимира Зеленського наприкінці 432-го дня війни.