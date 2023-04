Βρετανία: Ακτιβιστής της Just Stop Oil πήδηξε πάνω σε τραπέζι μπιλιάρδου και έριξε πορτοκαλί σκόνη (βίντεο)

I’m lost for words pic.twitter.com/Gqf5bKXlUu — Out Of Context Snooker (@OOCSnooker) April 17, 2023

Κλείσιμο

Ένας ακτιβιστής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Just Stop Oil διέκοψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σνούκερ σήμερα, όταν σκαρφάλωσε πάνω σε ένα από τα τραπέζια καιΣύμφωνα με το BBC, μια άλλη ακτιβίστρια προσπάθησε να κολλήσει στο δεύτερο τραπέζι της αίθουσας, στο Κρούσιμπλ Θίατερ του Σέφιλντ , αλλά παρενέβη ο διαιτητής Ολιβιέ Μαρτέλ και την εμπόδισε.μεταξύ των Άγγλων Ρόμπερτ Μίλκενς και Τζο Πέρι στο πρώτο τραπέζιενώ στο δεύτερο, όπου έπαιζαν ο Βορειοϊρλανδός Μαρκ Άλεν με τον Κινέζο Φαν Ζενγκχούι συνεχίστηκε με καθυστέρηση 40 λεπτών, αφού προηγουμένως καθαρίστηκε ο χώρος.Οι διοργανωτές, το World Snooker Tour, ανακοίνωσαν ότι στο τραπέζι που βανδαλίστηκε. Η πρώτη φάση του αγώνα θα γίνει αύριο το απόγευμα και η δεύτερη την Πέμπτη. «Εδώ είναι το Κρούσιμπλ. Η παράσταση συνεχίζεται» ανέφερε στο Twitter.Το Sky Sports ανέφερε ότιΗ Just Stop Oil ανήρτησε ένα βίντεο στο Twitter, όπου διακρίνεται ένας άνδρας να πηδάει πάνω στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του αγώνα, να βγάζει μια σακούλα και να ρίχνει τη σκόνη, προτού να τον απομακρύνουν οι υπεύθυνοι.«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο σε αγώνα σνούκερ. Είναι η πρώτη φορά», είπε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και σχολιαστής σήμερα για το BBC, Στίβεν Χέντρι. «Εγώ, ως παίκτης, αμέσως σκέφτηκα: σώζεται το τραπέζι; Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό στο τραπέζι», πρόσθεσε.Η Just Stop Oil θέλει να σταματήσει η Βρετανία όλα τα νέα σχέδια εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχει διοργανώσει διάφορες δράσεις για να περάσει το μήνυμά της. Μεταξύ άλλων, ακτιβιστές έριξαν σούπα στα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ, στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, τον περασμένο Οκτώβριο. Άλλοι ακτιβιστές μπήκαν στην πίστα του Σίλβερστοουν πέρσι τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Φόρμουλα 1.