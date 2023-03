ΗΠΑ: Εταιρείες τεχνολογίας και τιτάνες της Wall Street ηγούνται των απολύσεων στις επιχειρήσεις

Μεγάλεςηγούνται σε μια σειράστην Αμερική των επιχειρήσεων, καθώς εταιρείες προσπαθούν να συγκρατήσουν τα κόστη για να ξεπεράσουν μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.Οι ραγδαίες αυξήσεις επιτοκίων και η ασθενής καταναλωτική ζήτηση ανάγκασαν εταιρείες όπως η Amazon, η Walt Disney, η Meta Platforms -η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram- και αμερικανικές τράπεζες να μειώσουν το εργατικό τους δυναμικό.Εταιρείες τεχνολογίας απέλυσαν περισσότερους από 150.000 εργαζομένους το 2022 εν μέσω ραγδαίας εξασθένισης της ζήτησης λόγω πανδημίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Layoffs.fyi, και αναμένονται περισσότερες απολύσεις καθώς η ανάπτυξη στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιβραδύνεται.IBM Corp: Ο όμιλος πληροφορικής θα καταργήσει περίπου 3.900 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε κάτι περισσότερο από το 1% του προσωπικού του, απολύσεις που συνδέονται με τη στρατηγική αλλαγή κατεύθυνσης που εφαρμόζει.Spotify Technology SA: Η υπηρεσία ροής μουσικής Spotify μειώνει το 6% του εργατικού δυναμικού της ή περίπου 600 θέσεις.Alphabet Inc: Η Alphabet Inc καταργεί 12.000 θέσεις εργασίας, γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλός της σε υπόμνημα.Microsoft Corp: Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 10.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2023. Η εταιρεία απέλυσε λιγότερους από 1.000 υπαλλήλους σε διάφορα τμήματα τον Οκτώβριο, ανέφερε η Axios, επικαλούμενη μια πηγή.Amazon.com Inc: Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι απολύσεις σε ολόκληρη την εταιρεία θα επηρεάσουν περισσότερους από 18.000 υπαλλήλους.Meta Platforms Inc: Η μητρική εταιρεία του Facebook ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 10.000 θέσεις εργασίας, μόλις τέσσερις μήνες αφότου απέλυσε 11.000 υπαλλήλους.Intel Corp: Ο διευθύνων σύμβουλος Πατ Γκέλσινγκερ δήλωσε στο Reuters ότι το προσωπικό θα είναι μέρος ενός σχεδίου μείωσης του κόστους. Η κατασκευάστρια εταιρία chip δήλωσε ότι θα μειώσει το κόστος κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023.Twitter Inc: Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης έχει απολύσει τουλάχιστον 200 εργαζομένους, ή περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της, ανέφεραν οι New York Times. Οι απολύσεις έρχονται αφότου το Twitter απέλυσε περίπου 3.700 άτομα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνολικού προσωπικού, τον Νοέμβριο, αμέσως μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον Ίλον Μασκ.Lyft Inc: Η εταιρεία είπε ότι θα απολύσει το 13% του εργατικού δυναμικού της, ή περίπου 683 υπαλλήλους, αφού είχε ήδη περικόψει 60 θέσεις εργασίας νωρίτερα φέτος και πάγωσε τις προσλήψεις τον Σεπτέμβριο.Salesforce Inc: Η εταιρεία λογισμικού δήλωσε ότι θα απολύσει περίπου το 10% των υπαλλήλων της και θα κλείσει ορισμένα γραφεία στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, επικαλούμενη μια οικονομία γεμάτη προκλήσεις.

Cisco Systems Inc: Η εταιρεία λύσεων δικτύωσης και συνεργασίας δήλωσε ότι θα προβεί σε αναδιάρθρωση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου το 5% του εργατικού της δυναμικού. Η αναδιάρθρωση θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 και θα κοστίσει στην εταιρεία 600 εκατομμύρια δολάρια.HP Inc: Η εταιρεία τόνισε ότι αναμένει να περικόψει έως και 6.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2025.Workday Inc: Η εταιρεία λογισμικού θα περικόψει περίπου 500 θέσεις εργασίας, ή το 3% του εργατικού δυναμικού της, επικαλούμενη ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.NetApp Inc: Η εταιρεία cloud ανακοίνωσε μείωση 8% στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της. Η εταιρεία είχε 12.000 υπαλλήλους στις 29 Απριλίου 2022.Rivian Automotive Inc: Η εταιρεία απολύει το 6% του εργατικού δυναμικού της σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος, καθώς η εταιρεία κατασκευής EV, που ήδη αντιμετωπίζει πτώση των ταμειακών αποθεμάτων και μια αδύναμη οικονομία, προετοιμάζεται για έναν πόλεμο τιμών σε ολόκληρη τη βιομηχανία.Match Group: Η μητρική εταιρεία του Tinder ανακοίνωσε ότι θα απολύσει περίπου το 8% του εργατικού της δυναμικού, μια ημέρα αφότου προέβλεψε έσοδα πρώτου τριμήνου κάτω από τις προσδοκίες της Γουόλ Στριτ.Dell Technologies Inc: Η εταιρεία θα καταργήσει περίπου 6.650 θέσεις εργασίας, ή το 5% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, καθώς η κατασκευάστρια εταιρία Η/Υ βρίσκεται αντιμέτωπη με πτώση της ζήτησης και προετοιμάζεται για οικονομική αβεβαιότητα.Palantir Technologies Inc: Η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων ανακοίνωσε ότι μείωσε περίπου το 2% του εργατικού της δυναμικού. Η Palantir, γνωστή για τη συνεργασία της με τη CIA, είχε 3.838 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης στις 31 Δεκεμβρίου 2022.Goldman Sachs Group Inc: Η Goldman Sachs ξεκίνησε τις απολύσεις στις 11 Ιανουαρίου σε μια σαρωτική προσπάθεια μείωσης του κόστους, με περίπου το ένα τρίτο των όσων επηρεάζονται να προέρχονται από τα τμήματα επενδυτικής τραπεζικής και παγκόσμιων αγορών, ανέφερε στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος. Οι περικοπές θέσεων εργασίας αναμένεται να ξεπεράσουν τις 3.000, δήλωσε μια από τις πηγές στις 9 Ιανουαρίου, κάτι που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη μείωση εργατικού δυναμικού για την τράπεζα μετά την οικονομική κρίση.Morgan Stanley: Ο κολοσσός της Γουόλ Στριτ αναμένεται να ξεκινήσει νέο γύρο απολύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο τις επόμενες εβδομάδες, ανέφερε το Reuters στις 3 Νοεμβρίου, καθώς οι δραστηριότητες του dealmaking δέχονται πλήγμα.Citigroup Inc: Η τράπεζα κατήργησε δεκάδες θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής, καθώς η ύφεση στις συμφωνίες συνεχίζει να επιβαρύνει τις μεγαλύτερες τράπεζες της Γουόλ Στριτ, ανέφερε το Bloomberg News.BlackRock Inc: Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων περικόπτει έως και 500 θέσεις εργασίας, ανέφερε το Insider, επικαλούμενο ένα υπόμνημα.Genesis: Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων έχει περικόψει το 30% του εργατικού της δυναμικού σε έναν δεύτερο γύρο απολύσεων μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες, δήλωσε στο Reuters άτομο με γνώση του θέματος.Coinbase Global: Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έχει αναφέρει ότι θα περικόψει σχεδόν 950 θέσεις εργασίας, στον τρίτο γύρο μείωσης του εργατικού δυναμικού σε λιγότερο από ένα χρόνο αφότου τα κρυπτονομίσματα, που είχαν ήδη συμπιεσθεί από την αύξηση των επιτοκίων, δέχθηκαν νέα πίεση μετά την κατάρρευση του μεγάλου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.Stripe Inc: Η εταιρεία ψηφιακών πληρωμών μειώνει τον αριθμό των εργαζομένων της κατά περίπου 14% και θα διαθέτει περίπου 7.000 υπαλλήλους μετά τις απολύσεις, σύμφωνα με email που στάλθηκε στους υπαλλήλους από τους ιδρυτές της εταιρείας.Beyond Meat Inc: Η βίγκαν παραγωγός κρέατος ανέφερε ότι σχεδιάζει να περικόψει 200 θέσεις εργασίας φέτος, με τις απολύσεις να αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 39 εκατομμύρια δολάρια.Blue Apron Holdings Inc: Η εταιρεία διαδικτυακών γευμάτων ανακοίνωσε ότι θα περικόψει περίπου το 10% του εταιρικού εργατικού δυναμικού της, καθώς προσπαθεί να μειώσει το κόστος και να εξορθολογίσει τις λειτουργίες. Η εταιρεία είχε περίπου 1.657 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.DoorDash Inc: Η εταιρεία διανομής τροφίμων, η οποία σημείωσε μεγάλη αύξηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είπε ότι μειώνει τον αριθμό των εταιρικών της εργαζομένων κατά περίπου 1.250 υπαλλήλους.Bed Bath & Beyond: Η επιχείρηση λιανικού εμπορίου θα απολύσει περισσότερους υπαλλήλους φέτος σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος. Πέρυσι, στελέχη της εταιρείας είχαν πει ότι η εταιρία λιανικής πώλησης οικιακών ειδών περιόριζε περίπου το 20% του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης και της αλυσίδας εφοδιασμού.Dow Inc: Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής χημικών ανακοίνωσε ότι θα περικόψει περίπου 2.000 θέσεις εργασίας καθώς αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως ο πληθωρισμός και οι διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα.Phillips 66: Το διυλιστήριο μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων τουλάχιστον κατά 1.100, καθώς προσπαθεί να ανταποκριθεί στον στόχο της για εξοικονόμηση κόστους ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Οι μειώσεις κοινοποιήθηκαν στους εργαζόμενους στα τέλη Οκτωβρίου.Johnson & Johnson: Ο φαρμακευτικός κολοσσός είπε ότι ενδέχεται να περικόψει ορισμένες θέσεις εργασίας εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και ισχυρού δολαρίου, με τον οικονομικό διευθυντή Τζόζεφ Γουολκ να δηλώσει ότι ο όμιλος αναζητεί το "σωστό μέγεθος".3M Co: Ο βιομηχανικός όμιλος έχει αναφέρει ότι θα περικόψει 2.500 θέσεις εργασίας στη μεταποίηση αφού ανέφερε χαμηλότερα κέρδη.