Iράν: Χαιρετίζει τη διπλωματική αναθέρμανση στις σχέσεις της Συρίας με των περιφερειακών χωρών, μετά τον σεισμό

وكالة الأنباء الإيرانية: وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان يضع اكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس حافظ الأسد خلال زيارته إلى اللاذقية.



IRNA News Agency: Iran FM @Amirabdolahian paid tribute to the former president of #Syria by attending the tomb of Hafez al-Assad in Latakia. pic.twitter.com/N2oEvMHZxc