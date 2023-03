Ρωσία: «Αν δεν αλλάξουν στάση οι ΗΠΑ, δεν επανεξετάζουμε την απόφαση για την πυρηνική συμφωνία»

Κλείσιμο

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικώνδήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα δεν θα επανεξετάσει την απόφαση της για αποχώρηση από τη συνθήκη New Start για τον περιορισμό τωνπου έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την πολιτική τους στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείοΟ πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Μόσχα αναστέλλει την συμμετοχή της στην συνθήκη, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προσπαθούν να επιβάλλουν μια «στρατηγική ήττα» της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο ίδιος υπέγραψε χθες Τρίτη την απόφαση για την αναστολή από την συμμετοχή στην συνθήκηΤο πρακτορείοεπικαλέσθηκε τον Ριαμπκόφ που δήλωσε: «Έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, έως ότου δούμε ενδείξεις κοινής λογικής σε αυτά που κάνουν σε σχέση με την Ουκρανία (…) δεν βλέπουμε τον λόγο να αναθεωρήσουμε ή να επανεξετάσουμε την απόφαση για αναστολή της συμμετοχής μας στη New START».Η συνθήκη είχε υπογραφεί το 2010 από τους τότε προέδρους Ντμίτρι Μενβέντεφ και Μπάρακ Ομπάμα με σκοπό να περιορισθεί ο αριθμός των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που θα μπορούσε να αναπτύξει η κάθε πλευρά. Η συνθήκη είχε ενισχυθεί με ένα σύστημα αμοιβαίων επιθεωρήσεων και ανταλλαγής δεδομένων.Η συμφωνία - η τελευταία μιας σειράς συμφωνιών που χρονολογούνται περισσότερο από μισό αιώνα που έβαλε τέλος στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών την περίοδο του- αναμένεται να εκπνεύσει το 2026.Στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι η κατάρρευση της συνθήκης ή η αποτυχία να επανεξεταστεί, θα αυξήσει τον πυρηνικό κίνδυνο τη στιγμή που εντείνεται η αντιπαράθεση για την σύγκρουση στην Ουκρανία.Ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι οι δύο χώρες συνεχίζουν να συζητούν θέματα γύρω από την συνθήκη μέσω «κλειστών διαύλων», μετέδωσε το Interfax.Ο Ριαμπκόφ δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Interfax, ότι η Ρωσία επιθυμεί να επικοινωνεί και να ανταλλάσει πληροφορίες με την Ουάσιγκτον για τη New START όσο χρειάζεται, αλλά δεν βλέπει καμία ανάγκη για ένα τακτικό διάλογο αυτήν τη στιγμή.