James Dyson: «Η αποτυχία είναι το κλειδί για την επιτυχία»

ον αποκαλούν συχνά «Στιβ Τζοµπς των οικιακών συσκευών», αν και η οποιαδήποτε σύνδεση µε τον «γκουρού» των έξυπνων κινητών και της ψηφιακής διαυνδεσιµότητας µάλλον τον ενοχλεί. Και τελικά ίσως να είναι και άδικο, µε δεδοµένο πως η επιδραστικότητα του σερ, σε έναν χώρο που δεν φθάνει τη δηµοφιλία των smartphones, των laptops ή των wearables εξακολουθεί και έχει συνέπεια δεκαετιών. Ειδικά καθώς δηµιούργησε και συνεχίζει να δηµιουργεί νέες τεχνολογίες, επαναστατικές, που έχουν αλλάξει το τοπίο σε έναν κατά τα άλλα «χώρο βαρετό», όπως ο ίδιος συνηθίζει να λέει, «αλλά µε…συναρπαστικές εφευρέσεις και προοπτικές».Από τις οµώνυµες διάσηµες σκούπες µε την ευρεσιτεχνία της κυκλωνικής τεχνολογίας, τα πιστολάκια και τις πρέσες µαλλιών, τους ιονιστές, τα ακουστικά ήχου ή ο συνδυασµός τους, πάντα µε µία πιο καλλιτεχνική διάθεση, το όνοµα του σερ James Dyson πλέον έχει γίνει παγκόσµιο. Και από φτωχός απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών κατάφερε τελικά να γίνει ένας από τους πιο επιδραστικούς εφευρέτες-µηχανολόγους µηχανικούς των τελευταίων δεκαετιών, φθάνοντας µάλιστα στο Νο2 στη λίστα των πλουσιότερων Βρετανών (προσωπική περιουσία 23 δισ. στερλίνες σύµφωνα µε τη λίστα των «Sunday Times» για το 2022).Αφορµή για τη συνάντησή µας στο Παρίσι ήταν ένα παγκόσµιο event που διοργανώθηκε στο περίφηµο Palais de Tokyo, µε τίτλο «Σερ Τζέιµς Ντάισον: Μια ζωή µετά τη Σχολή Καλών Τεχνών». Μια γιορτή για την πορεία ενός ανθρώπου που παθιάστηκε όσο λίγοι µε τις εφευρέσεις, κατάφερε να τις συνδυάσει µε την τέχνη, δεν κάµφθηκε από τη φτώχεια και τις χιλιάδες αποτυχηµένες προσπάθειες και πλέον φροντίζει να αφήσει την παρακαταθήκη του στον κόσµο µέσα και από παράλληλες ασχολίες, όπως η αγροδιατροφή ή η εκπαίδευση, καθώς έχει δηµιουργήσει µια σειρά από σηµαντικές εκπαιδευτικές δοµές, όπως το London’s Dyson School of Design Engineering και το The Dyson Building campuses στο London Royal College of Art, τα οποία όλα περιστρέφονται γύρω το πρόγραµµα Steam της επιστήµης, της τεχνολογίας, της µηχανικής, των τεχνών και των µαθηµατικών.«Η ζωή µου είναι γεµάτη από αποτυχίες. Αυτές όµως µε οδήγησαν στο να γίνω αυτός που είµαι και να επιτύχω όσα πέτυχα», θα πει χωρίς να διστάσει. Εξάλλου για να καταφέρει να πετύχει την ευρεσιτεχνία της κυκλωνικής τεχνολογίας στις σκούπες έφτιαξε πάνω από 5.100 πρωτότυπα! Αυτό θα πει επιµονή και υποµονή…Μία µέρα µετά την εκδήλωση σε ένα όµορφο διαµέρισµα στο κέντρο του Παρισιού θα ήταν το ραντεβού µας. Για µια συζήτηση που θα γίνει υπό τους ήχους των ξύλων που έκαιγαν στο εντυπωσιακό τζάκι µιας άλλης εποχής, γύρω από την επιτυχία, την αποτυχία, την προσπάθεια και εν τέλει το µάθηµα ζωής από έναν άνθρωπο ο οποίος από το µηδέν (στη Σχολή είχε µόλις ένα ζευγάρι παπούτσια και δύο µπλούζες) κατάφερε να δηµιουργήσει µια αυτοκρατορία ακολουθώντας απλώς το πάθος του. Γι’ αυτό εξάλλου και όλοι δυσκολεύονται να του προσδώσουν µία ιδιότητα. Εφευρέτης µηχανικός; Καλλιτέχνης; Επιχειρηµατίας; Μάλλον όλα αυτά!«∆εν συµβιβάστηκα ποτέ, παρά τις αποτυχίες. Ισως ήµουν και τυχερός αφού πάντα έφτανα στο όριο. Προφανώς πίστευα σε αυτό που έκανα. Και πάντα ένιωθα ότι πλησίαζα ολοένα και περισσότερο σε αυτό που έψαχνα. Η αλήθεια είναι πως µόνο η αποφασιστικότητά µου να το “κάνω να δουλέψει” µε βοήθησε να συνεχίσω. Η αλήθεια είναι πως εάν πιστεύεις σε κάτι τόσο πολύ είναι δύσκολο να σταµατήσεις. Ξέρετε, οι εφευρέτες είναι πολύ βαρετοί άνθρωποι. Εµφανίζονται σαν τρελοί να µιλούν µόνο για τις εφευρέσεις τους. Ηλπιζα να µη γίνω έτσι, ίσως να έµοιαζα λίγο», λέει.«Ηµουν παθιασµένος, ασχέτως εάν προσπαθούσα να µην το δείχνω τόσο. Και από οικονοµικής άποψης ο µόνος τρόπος για να µην πτωχεύσω τελικά ήταν να κάνω να δουλέψει µία εφεύρεση. Κυριολεκτικά ήταν ο µόνος τρόπος να ξεφύγω. Εποµένως είχα τελικά πολλούς λόγους να πετύχω και να µη συµβιβαστώ. Βέβαια εάν στην αρχή των προσπαθειών µου ήξερα ότι θα χρειαζόταν να κάνω πάνω από 5.000 πρωτότυπα µέχρι να βρω το µοντέλο λειτουργίας της νέας τεχνολογίας στις σκούπες, ίσως να µην το ξεκινούσα κιόλας! Ειλικρινά στην αρχή πίστευα ότι θα µου πάρει δύο χρόνια. Τελικά ήταν πέντε, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται! Κι αυτό επίσης ήταν ένα δίδαγµα για τον χρόνο. Πάντα θα χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι υπολογίζεις. ∆εν είναι εύκολο. Οπότε σε µια τέτοια περίπτωση το µόνο που σε βοηθάει να συνεχίζεις είναι η γνώση ότι άλλοι θα τα είχαν παρατήσει. Αρα πρέπει να συνεχίζεις… Το λένε και οι δροµείς µεγάλων αποστάσεων. Στον αγώνα των 1.500 µέτρων είναι τέσσερις γύροι στο στάδιο. Στον τρίτο ήδη αισθάνεσαι πολύ κουρασµένος. Κι όµως! Είναι ο γύρος που θα επιταχύνεις περισσότερο επειδή οι περισσότεροι αρχίζουν να εγκαταλείπουν την προσπάθεια».Μπορεί να ξέρει όµως κανείς εάν τελικά αυτό που επιδιώκει θα είναι και εµπορική επιτυχία; «Οχι, δεν µπορεί να το ξέρεις. Κι αυτό το κάνει πιο συναρπαστικό όλο αυτό και ταυτόχρονα επικίνδυνο, η ανάπτυξη δηλαδή µιας νέας τεχνολογίας για τη δηµιουργία ενός νέου προϊόντος. Ποτέ δεν ξέρεις εάν αυτή η τεχνολογία θα δουλέψει. Επειτα µε αυτό που πέτυχες πρέπει να φτιάξεις ένα προϊόν. Και φυσικά µέσα σε όλο αυτό µπορείς να κάνεις και λάθος. Αν όλα τα ήξερες από πριν, η ζωή θα παραήταν απλή. Οπότε είναι µέρος του ενθουσιασµού και τρόπον τινά είναι και τζόγος, αλλά µε παραγωγικό τρόπο γιατί δηµιουργεί δουλειές. Για παράδειγµα, για 12 ολόκληρα χρόνια ανέπτυσσα τους ηλεκτρικούς µας κινητήρες για να φθάσω να τους λανσάρω στην αγορά. Ο πρώτος για τα τότε δεδοµένα ήταν επαναστατικός. Σήµερα έχουν κατασκευαστεί 10 φορές καλύτεροι λόγω του ανταγωνισµού. Αρα τίποτα δεν σταµατά να εξελίσσεται. Οπότε πρέπει να σκέφτεσαι µακροπρόθεσµα. Στην Dyson Ltd, που είναι ιδιωτική επιχείρηση, µπορούµε να το κάνουµε αυτό. ∆εν χρειάζεται να κοινοποιούµε τις οικονοµικές µας επιδόσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Τον πήχη τον βάζουµε εµείς. Και επίσης κάνουµε κάτι που µας αρέσει και θέλουµε και όχι για να ευχαριστήσουµε µετόχους που θέλουν οικονοµικές επιδόσεις. Εποµένως πάντα σκεφτόµαστε την τεχνολογία, το προϊόν και τους ανθρώπους που το αγοράζουν. Είναι πολύ συγκεκριµένη η στόχευσή µας.∆εν µας νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι του χρήµατος και των αγορών. Μας ενδιαφέρει µόνο το προϊόν και η τεχνολογία. Είναι το σωστό προϊόν; Ο κόσµος θα το αγοράσει;» τονίζει.Σε αυτή την πορεία γεµάτη από αποτυχίες, όπως περιέγραψε στην εκδήλωση, ποια θεωρεί ότι ήταν η µεγαλύτερη που είχε και τι έµαθε απ’ αυτή, είναι η εύλογη ερώτηση.«Υποθέτω η µεγαλύτερή µου αποτυχία ήταν η πρώτη εταιρεία που έφτιαξα. Ηµουν µέτοχος µειοψηφίας. Εγώ “έτρεχα” την εταιρεία και µου έλεγαν οι άλλοι τι πρέπει να κάνω. Το ξέρω, ακούγεται εγωιστικό, όµως εγώ ήµουν η εταιρεία και έπρεπε να ακούω τους άλλους. Στο τέλος µάλιστα βρέθηκα εκτός. Η µεγαλύτερη αποτυχία µου λοιπόν µου έµαθε ότι πρέπει να έχω τον έλεγχο, να κρατάω τις µετοχές και εποµένως οι αποτυχίες ή οι επιτυχίες να είναι δικές µου και όχι άλλων», απαντά.Γι’ αυτό εξάλλου και µονίµως απαντά αρνητικά στο ενδεχόµενο η εταιρεία του να ακολουθήσει το παράδειγµα των παραδοσιακών πολυεθνικών στον χώρο των οικιακών συσκευών και να κάνει δηµόσια εγγραφή µπαίνοντας σε κάποιο Χρηµατιστήριο. «Οχι. Προτιµώ να πτωχεύσω», µας απαντά. «Είµαι αυτός που είµαι. Σε πολλούς αρέσει µια τέτοια προοπτική, να έχουν δηλαδή δηµόσιες εταιρείες, άλλους µετόχους κ.ο.κ. Σ’ εµένα πάλι όχι. Θέλω να πιστεύω ότι τα πάντα εξαρτώνται από εµάς αποκλειστικά. Φυσικά στην πορεία αυτή δεν είµαι µόνος. Εχω το ∆.Σ. Στο τέλος όµως λαµβάνουµε αποφάσεις χωρίς να περιµένουµε την έγκριση από κάποια Γενική Συνέλευση µετόχων ή χωρίς να θέτουµε ως προτεραιότητα την επίτευξη υψηλών οικονοµικών επιδόσεων. Οι εταιρείες δεν πρέπει να είναι µόνον αυτό», τονίζει.Ο ίδιος εξάλλου ακόµα έχει τη δίψα της δηµιουργίας και της µάθησης. Αυτό, όπως λέει, τον κάνει ακόµα και τώρα, στα 75 χρόνια του, να ξυπνάει κάθε πρωί και να πηγαίνει στη δουλειά. «Αυτό είναι το σηµαντικότερο. Και γι’ αυτό επιµένω ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Εχουν αλλάξει οι εποχές. Τώρα πρέπει διαρκώς να µαθαίνεις. Ολα είναι διαφορετικά, αλλά ταυτόχρονα και συναρπαστικά. Κι εγώ είµαι τυχερός. Στη δουλειά µου γίνονται πολλά. Οταν έχεις τόσους µηχανικούς να δουλεύουν µε τέτοια δίψα. Κάθε µέρα εκπλήσσοµαι µε αυτά που κάνουν».Αυτή η προσπάθεια βέβαια µεταφράζεται σε νέες τεχνολογίες. «Το σχέδιό µας για το µέλλον παραµένει περίπου το ίδιο, να αναπτύξουµε νέες τεχνολογίες που θα λειτουργούν καλύτερα χρησιµοποιώντας λιγότερη ενέργεια, πιο φιλικά στο περιβάλλον υλικά, πιο αποδοτικά. Γενικά αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε είναι να λύσουµε µε τα προϊόντα µας τα προβλήµατα των ανθρώπων στην καθηµερινότητά τους. Και ο κόσµος αυτό περιµένει από εµάς», σηµειώνει.Σε αυτό πλέον θα συµβάλει η τεχνητή νοηµοσύνη και η ροµποτική, πάνω στην οποία τα τελευταία χρόνια δουλεύει πολύ η εταιρεία του σερ James Dyson. «Η τεχνητή νοηµοσύνη είναι πολύτιµος βοηθός. Θεωρώ ότι µπορεί να βγάλει από την εξίσωση ένα µεγάλο ποσοστό της πιθανής αποτυχίας ώστε να πετύχεις κάτι. Ενα νέο προϊόν για να δηµιουργηθεί είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Η τεχνητή νοηµοσύνη µπορεί να κάνει τα προϊόντα πιο αποδοτικά και πιο φθηνά», σηµειώνει.«Για παράδειγµα, οι µπαταρίες. Η καλύτερη επίδοσή τους είναι όταν είναι 50% φορτισµένες και δεν τις αφήνεις να ξεφορτιστούν ποτέ. Ο,τι διαφορετικό έχει ως συνέπεια η µπαταρία να επιβαρύνεται. Οπότε η τεχνητή νοηµοσύνη µπορεί να βρει τρόπους αυτό να λειτουργήσει καλύτερα».Για το εάν η επιδίωξή του ήταν πάντα τα προϊόντα του να θεωρούνται «πολυτελή» στην αγορά, ο ίδιος απαντά αρνητικά. «Τα προϊόντα µας απευθύνονται σε όλους. Ναι, είναι ακριβά διότι επενδύουµε πολλά λεφτά στην ανάπτυξή τους. ∆εν είµαστε εταιρεία που θα σχεδιάσουµε πάνω στο κόστος. Οπότε, ναι, θα είναι πιο ακριβά στην αγορά. Αυτή όµως δεν ήταν η πρόθεσή µου εξαρχής», σηµειώνει.

Το όραµά του για το µέλλον και την εξέλιξη των απαιτήσεων των νοικοκυριών; «∆εν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο. Αυτό που µπορώ να πω είναι ότι σήµερα δουλεύουµε πολύ γύρω από τη ροµποτική. Σε αυτό εστιάζουµε για πολλούς λόγους. Γενικά θεωρώ ότι η “βοήθεια για το σπίτι” είναι σηµαντική και θα εξελιχθεί ακόµα περισσότερο. Οπότε στόχος είναι να φτιάχνεις προϊόντα µε υψηλή τεχνολογία, υλικά που απαιτούν λιγότερη ενέργεια, πιο φιλικά στο περιβάλλον, εύκολα στα χρήση, πιο αποδοτικά και αξιόπιστα».Ως αγόρι ο σερ James Dyson φοίτησε στα περιβόητα σχολεία Gresham στο βόρειο Νόρφολκ. Στα 9 έµεινε ορφανός από πατέρα. Μετά την αποφοίτησή του πήγε στο Λονδίνο, όπου παρακολούθησε για έναν χρόνο µαθήµατα στο Byam Shaw School of Art (1965-66) πριν σπουδάσει τελικά έπιπλα και εσωτερική διακόσµηση στο Royal College of Art (1966-70). Στο τελευταίο ίδρυµα µυήθηκε στις δηµιουργικές δυνατότητες συνδυασµού της µηχανικής µε το σχέδιο. Το 1970 πήγε να εργαστεί για τη Rotork Controls Ltd, όπου µαζί µε τον αντισυµβατικό πρόεδρο της εταιρείας,, σχεδίασαν και παρήγαγαν το Sea Truck, ένα µικρό, γρήγορο, ευέλικτο αποβατικό σκάφος. Το 1974 οίδρυσε τη δική του εταιρεία για την παραγωγή του Ballbarrow, ενός πλαστικού κάδου που έµοιαζε µε καρότσι οικοδοµής και το οποίο αντί για συµβατική στενή ρόδα στηριζόταν σε µία µεγάλη µπάλα προκειµένου να µην κολλάει στο χώµα ή στη λάσπη.Το 1978 έχοντας να αντιµετωπίσει διαρκώς τα βουλωµένα φίλτρα αέρα στο εργοστάσιο που παρήγαγε το Ballbarrow, κατασκεύασε έναν συλλέκτη σωµατιδίων κυκλώνα παρόµοιο µε αυτό συσκευών που χρησιµοποιούνται σε µεγαλύτερες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Προσαρµόζοντας αυτή τη λύση σε οικιακές ηλεκτρικές σκούπες, εργάστηκε για τα επόµενα πέντε χρόνια, δοκιµάζοντας περισσότερα από 5.000 πρωτότυπα, προτού παραγάγει ένα ικανοποιητικό µοντέλο σκούπας που στροβιλίζει τον εισερχόµενο βρόµικο αέρα γύρω από ένα κυλινδρικό δοχείο, όπου η σκόνη διαχωρίζεται µε φυγόκεντρη δύναµη και κάθεται από τη βαρύτητα ενώ ο καθαρός αέρας βγαίνει από την κορυφή.Στην αρχή ο ίδιος θέλησε να πουλήσει αυτή την τεχνολογία, όµως οι κατασκευαστές παραδοσιακής ηλεκτρικής σκούπας τύπου σακούλας δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Την τεχνολογία του πρωτότυπου τότε, G-Force, την πούλησε σε µία εταιρεία στην Ιαπωνία, όπου έγινε εµπορική επιτυχία και κέρδισε ένα βραβείο σχεδίασης το 1991.Αποφασίζοντας πλέον να µπει ο ίδιος στο κοµµάτι της µαζικής παραγωγής σκούπας, δύο χρόνια αργότερα θα ανοίξει ένα νέο εργοστάσιο στο βόρειο Wiltshire και το 1995 το µοντέλο Dual Cyclone θα γίνει η ηλεκτρική σκούπα µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις στη Βρετανία, παρά την «τσουχτερή» τιµή. Οι κοµψές και πρακτικές συσκευές της Dyson κέρδισαν πολλά βραβεία σχεδιασµού και εκτέθηκαν σε µουσεία τέχνης και σχεδιασµού σε όλο τον κόσµο. Ακολούθησε σειρά άλλων προϊόντων, όπως ο ανεµιστήρα χωρίς λεπίδες Air Multiplier και πολλά άλλα.Ο σχεδιασµός και η εµπορική επιτυχία τουτου έδωσαν βήµα στην προσπάθειά του να αναβιώσει το πνεύµα των βρετανικών εφευρέσεων. Το 1997 δηµοσίευσε το «Against the Odds» (γραµµένο µε τον Giles Coren), µια αυτοβιογραφική αφήγηση της επιµονής του απέναντι στην αποθάρρυνση. Την επόµενη χρονιά έγινε ∆ιοικητής του Τάγµατος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 2002 ιδρύθηκε το Ιδρυµα James Dyson µε στόχο να ενθαρρύνει τους νέους να εισέλθουν στη µηχανική µέσω της απονοµής βραβείων και υποτροφιών. Το 2009 το Συντηρητικό Κόµµα κάλεσε τοννα προτείνει πολιτικές για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας και απάντησε τον Μάρτιο του 2010 µε µια έκθεση («Ingenious Britain: Making the UK the Leading High Tech Exporter in Europe»), που πρότεινε, µεταξύ άλλων ιδεών, περισσότερη ελευθερία στα πανεπιστήµια να σχεδιάζουν αντισυµβατικά προγράµµατα σπουδών µηχανικής και καλύτερη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και εταιρειών τεχνολογίας.Με τη σύζυγό του,, έχουν τρία παιδιά, την, τονκαι τον, καθώς και έξι εγγόνια.