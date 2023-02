Βρετανία: Ένοπλοι πυροβόλησαν αστυνομικό στη Βόρεια Ιρλανδία - Υποψίες πως ευθύνεται η New IRA

Κλείσιμο

Αξιωματικός της αστυνομίας τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά χθες το βράδυ στην, σε μία επίθεση πίσω από την οποία οι αστυνομικές αρχές υποψιάζονται ότι βρίσκεται η οργάνωσηΟ επικεφαλής επιθεωρητήςβρισκόταν εκτός υπηρεσίας και δέχθηκε την επίθεση δύο ενόπλων μπροστά στον γιο του έπειτα από προπόνηση σε αθλητικό κέντρο της πόλης Ομαγκ την ώρα που φόρτωνε ποδοσφαιρικές μπάλες στο αυτοκίνητό του.Οι δύο ένοπλοι τονεπανειλημμένα και συνέχισαν να τον πυροβολούν αφού βρισκόταν στο έδαφος. Δύο ακόμη αυτοκίνητα χτυπήθηκαν από σφαίρες στο πάρκινγκ του αθλητικού κέντρου, ενώ γονείς και παιδιά έτρεχαν για να προφυλαχθούν.Ο αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.Το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες της επίθεσης βρέθηκε αργότερα καμένο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, αλλά επικεντρώνει τις έρευνες στους κύκλους βίαιων διαφωνούντων Ρεπουμπλικάνων και κυρίως στην οργάνωση New IRA, δήλωσε στο BBC ο αστυνομικός διευθυντήςΗ οργάνωση New IRA είναι υπεύθυνη για την δολοφονία της δημοσιογράφου Λίρα ΜακΚί το 2019.Τον Απρίλιο 2021, βόμβα τοποθετήθηκε κάτω από το αυτοκίνητο γυναίκας αστυνομικού μπροστά στο σπίτι της. Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει ο New IRA, οργάνωση διαφωνούντων που αποσπάσθηκαν από τονΟ βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την χθεσινή επίθεση κατά του αξιωματικού της αστυνομίας. «Στην κοινωνία μας δεν υπάρχει θέση για εκείνους που επιδιώκουν να βλάψουν τους λειτουργούς που προστατεύουν τον πληθυσμό», έγραψε στο Twitter.Η επικεφαλής του ρεπουμπλικανικού κόμματος Sinn Feinκαταδίκασε μία «σκανδαλώδη και επονείδιστη» επίθεση.Ο επικεφαλής του κόμματος Ενωτικών DUPκατήγγειλε τους «άνανδρους» που είναι υπεύθυνοι για την επίθεση. «Οι τρομοκράτες δεν έχουν τίποτε να προτείνουν και πρέπει να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».Αν και οι ειρηνευτικές συμφωνίες του 1998 έδωσαν τέλος στην βία των τριών δεκαετιών που ονομάσθηκανστην Βόρεια Ιρλανδία, αστυνομικοί εξακολουθούν να γίνονται σποραδικά στόχος βίαιων ομάδων κυρίως Ρεπουμπλικανών που αντιτίθενται στην βρετανική κυριαρχία επί της ιρλανδικής επαρχίας.