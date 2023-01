Κρίση στο Περού: Κλείνει το τουριστικό στολίδι Μάτσου Πίτσου - 46 νεκροί από τις ταραχές

Οι αρχές του Περού αποφάσισαν να κλείσουν το Μάτσου Πίτσου, το τουριστικό στολίδι των 'Ινκας και μεγαλύτερο τουριστικό αξιοθέατο της χώρας, λόγω των ταραχών που συγκλονίζουν τη χώρα από τον Δεκέμβριο, στις οποίες 46 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Δόθηκε εντολή να κλείσει το δίκτυο μονοπατιών των Ίνκας (χερσαίες προσβάσεις, Μονοπάτι των 'Ινκας) και της Llaqta (Γιάκτα, ακρόπολη) του Μάτσου Πίτσου λόγω της κοινωνικής κατάστασης και για τη διατήρηση της ακεραιότητας των επισκεπτών» ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Ο σιδηρόδρομος, ο μόνος τρόπος για να μεταβεί κάποιος στην τοποθεσία αυτή -- εκτός από την πορεία -- κόπηκε εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς η γραμμή υπέστη ζημιές από διαδηλωτές. Σύμφωνα με την εταιρία που τον διαχειρίζεται, αφαιρέθηκαν ράγες από τους διαδηλωτές.

Thousands of protesters in Peru are demanding the ouster of President Dina Boluarte.



The demonstrations highlight deep divisions between the country's urban elite and poor rural areas. pic.twitter.com/tR9OEzB6od — DW News (@dwnews) January 21, 2023

Τουλάχιστον 400 τουρίστες - από τους οποίους 300 ξένοι - είναι εγκλωβισμένοι στους πρόποδες της τοποθεσίας, στο 'Aγκουας Καλιέντες.

«Δεν ξέρουμε αν θα έρθει ένα τρένο να μας πάρει. Όλοι οι τουρίστες εδώ κάνουν ουρά για να εγγραφούν» προκειμένου να φύγουν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χιλιανός τουρίστας Άλεμ Λόπες την Παρασκευή.

Thousands of protesters have clashed with police in Peru's capital for the second day in a row, as they demanded the resignation of President Dina Boluarte and the return of her predecessor.



More on the protests here: https://t.co/Zp4L3srBoI pic.twitter.com/tTJUowi9gH — Sky News (@SkyNews) January 21, 2023

Among the most striking visuals of Dina Boluarte’s short presidency in Peru. A tank breaking down the gate to the oldest university in the Americas, attempting to quash protests against her that have raged for as many days as she has been president pic.twitter.com/CO2x5otMOf — Marcelo Rochabrún (@mrochabrun) January 21, 2023

Οι τουρίστες «δεν μπορούν να βγουν έξω επειδή ο σιδηρόδρομος έχει υποστεί ζημιές σε διάφορα σημεία», δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Τουρισμού Λουίς Φερνάντο Χελγκέρο. «Κάποιοι τουρίστες επέλεξαν να περπατήσουν μέχρι το Πισκακούτσο, αλλά είναι μια πορεία έξι ωρών ή περισσότερο και ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν».

Το Πισκακούτσο είναι το πλησιέστερο χωριό στο Μάτσου Πίτσου που συνδέεται με το οδικό δίκτυο.

Solidarity with #Peru against the U.S.-backed coup and the massacre of 50 protesters 🇵🇪 pic.twitter.com/ts0QuSzvl8 — Danny Shaw (@dannyshawcuny) January 20, 2023

Τον Δεκέμβριο, τουρίστες είχαν εγκλωβιστεί επίσης στο σημείο αυτό προτού απομακρυνθούν με ειδικό τρένο, υπό την επίβλεψη της αστυνομίας και ομάδων σιδηροδρομικών εργατών, για να επισκευαστεί η γραμμή.

Οι διαδηλώσεις - με αίτημα την παραίτηση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε και τη διάλυση του Κοινοβουλίου - έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους (45 πολίτες και έναν αστυνομικό) από τις 7 Δεκεμβρίου.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν μετά την αποπομπή και τη σύλληψη του αριστερού προέδρου Πέδρο Καστίγιο, που κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος θέλοντας να διαλύσει το Κοινοβούλιο το οποίο ετοιμαζόταν να τον παύσει από το αξίωμα.



