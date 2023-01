Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην Κίνα - Στους πέντε οι νεκροί

#Atención

Se reporta un incendio en una planta química en #Panjin, al noreste de #China, causado por una explosión durante el mantenimiento del equipo. pic.twitter.com/T03hKSUiv9 — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) January 15, 2023

Uma usina química em Panjin, província de Liaoning, no nordeste da China, explodiu na tarde de domingo, de acordo com o governo do condado de Panshan. #china #panjin #BreakingNews pic.twitter.com/Hm9q4w62lC — Área Militar (@areamilitarof) January 15, 2023

Τουλάχιστονσε έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στη βορειοανατολικήτην Κυριακή το απόγευμα ενώ οκτώ ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.Η έκρηξη έγινε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο στην κομητεία Πανσάν, στην επαρχία Λιαονίνγκ της Κίνας, όπως μετέδωσε η τηλεόραση, σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά που ξέσπασε ύστερα από την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο.Σε βίντεο και φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το CCTV φαίνονται σύννεφο μαύρου καπνού και φλόγες να υψώνονται από το εργοστάσιο και ομάδα πυροσβεστών να επιχειρεί έξω από το κτίριο.Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, πάνω απόκινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δύο νεκρούς,Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ