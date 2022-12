Μάλι: Στρατιώτης και φύλακας των τελωνείων σκοτώνονται σε «τρομοκρατική» ενέργεια - Δείτε βίντεο

Yelimané au Mali, région Kayes: Attaque terroriste

Le Camp militaire et la douane ont été attaqués par des groupes armés non identifiés la nuit du 30 novembre 2022 entre 22h à 23h 30 .

Le bilan provisoire fait état de deux morts côté ami, un militaire et un civil.



