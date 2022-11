Μπουρκίνα Φάσο: Ένα εκατομμύριο παιδιά στερούνται το σχολείο εξαιτίας των επιθέσεων των τζιχαντιστών

Κλείσιμο

Πάνω από 5.700έχουν κλείσει στηνεξαιτίας της έλλειψης ασφάλειας, των επιθέσεων, στερώντας από ένα εκατομμύριο μαθητές την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στηλίτευσε χθες Τετάρτη η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.«Η Μπουρκίνα Φάσο μόλις ξεπέρασε το δραματικό όριο του ενός εκατομμυρίου παιδιών που πλήττονται από το κλείσιμο σχολείων εξαιτίας της κρίσης ασφαλείας», ανέφερε η ΜΚΟ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως έχουν κλείσει 5.709 σχολεία.Πρόκειται για αριθμό διπλάσιο από αυτόν που ανακοίνωνε η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας στην αρχή της χρονιάς.Από το 2017, τζιχαντιστικές οργανώσεις βάζουν μεταξύ άλλων στο στόχαστρο τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στην Μπουρκίνα Φάσο, εξαιτίας της αντίθεσής τους τόσο στη δυτικού τύπου εκπαίδευση, όσο και στους κρατικούς θεσμούς.Τα σχολεία που έχουν κλείσει «αντιπροσωπεύουν περί το 22% των εκπαιδευτικών δομών της Μπουρκίνα Φάσο» και οι μαθητές που πλήττονται είναι «1.008.327», σύμφωνα με τη Save the Children, που επικαλείται δεδομένα τεχνικής επιτροπής για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κυβερνητικού οργάνου.Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, πάνω από 28.000 εκπαιδευτικοί πλήττονται επίσης από το κλείσιμο των σχολείων.«Αυτή τη στιγμή, δοθείσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το βασικό είναι οι κυβερνήσεις, οι δωρητές και η ανθρωπιστική κοινότητα να βρουν και να χρηματοδοτήσουν άμεσες εναλλακτικές λύσεις, για να αμβλυνθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή την κατάσταση», είπε ο διευθυντής του παραρτήματος της Save the Children στην Μπουρκίνα Φάσο, ο Μπενουά Ντελσάρτ, κάνοντας λόγο για «δραματική κατάσταση».«Πέραν του ότι στερεί από τα παιδιά το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση και στην πνευματική τους ανάπτυξη, το κλείσιμο των σχολείων τα εκθέτει σε πολυάριθμους άλλους κινδύνους που απειλούν την ευημερία και το μέλλον τους», επισήμανε ο κ. Ντελσάρτ.Εδώ και πάνω από επτά χρόνια, η Μπουρκίνα Φάσο βυθίζεται συχνά στο πένθος, εξαιτίας των ολοένα πιο συχνών και φονικών επιθέσεων που διαπράττουν τζιχαντιστές, κυρίως σε βόρειους και ανατολικούς τομείς της χώρας. Η δράση οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει από τον τόπο τους κάπου δύο εκατομμύρια κατοίκους.Ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ —ορκίστηκε την 21η Οκτωβρίου μεταβατικός πρόεδρος από το συνταγματικό συμβούλιο, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 30ής Σεπτεμβρίου, όταν ανέτρεψε τον αντισυνταγματάρχη Πολ-Ανρί Σανταογκό Νταμιμπά— έχει πει πως στόχος του νέου στρατιωτικού καθεστώτος «δεν είναι άλλος παρά η ανάκτηση των εδαφών που έχουν καταλάβει ορδές τρομοκρατών».Επρόκειτο για το δεύτερο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Μπουρκίνα Φάσο σε οκτώ μήνες, με τους πραξικοπηματίες να επικαλούνται και τις δύο φορές την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ