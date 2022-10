Η σύζυγος του «βασιλιά» του Μυστίκ αποκαλύπτει: «Ο άντρας μου με χτύπησε τόσο δυνατά που έχασα την ακοή μου»

Κλείσιμο

Μετά από 54 χρόνια γάμου με ένανη 90χρονη βρετανίδα αριστοκράτισσα λαίδηαποφάσισε έστω και αργά να «σπάσει» την σιωπή που της επέβαλαν, όπως η ίδια υποστηρίζει, η αριστοκρατική καταγωγή της και ο τρόπος που μεγάλωσε.Η λαίδη,, ήταν παρούσα στην στέψη της βασίλισσας και αργότερα υπηρέτησε την μικρότερη αδελφή της ως κυρία επί των τιμών μέχρι τον θάνατο της Μαργαρίτας το 2002.Μάλιστα, το 2019 η Αν Γκλένκονερ έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Lady in waiting: My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown» (Κυρία επί των τιμών, η καταπληκτική ζωή μου στη σκιά του Στέμματος), στο οποίο περιγράφει τις εμπειρίες της από τη ζωή στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας. Το βιβλίο έγινε best seller ενώ για την λαίδη θα γίνει αναφορά και στην επιτυχημένη σειρά The Crown, στα επεισόδια που θα προβληθούν τον Νοέμβριο.Όμως, η συγγραφέας με ένα νέο βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2023, ο οποίος, όπως αποκαλύπτει η σύζυγός του, την κακοποιούσε συνεχώς λεκτικά ενώ δεν δίστασε και να την χτυπήσει τόσο δυνατά με το μπαστούνι του στο κεφάλι,Αν και το νέο βιβλίο της Ανν Γκλένκονερ υπό τον τίτλο «Whatever Next? Lessons From An Unexpected Life by Anne Glenconner» (Τι πρόκειται να ακολουθήσει; Μαθήματα από μια αναπάντεχη ζωή από την Ανν Γκλένκονερ) δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, η λαίδη, πολύ γνωστή στους αριστοκρατικούς κύκλους της Γηραιάς Αλβιώνας, έδωσε μια πρόγευση για τους αναγνώστες δημοσιεύοντας αποσπάσματα του βιβλίου της στη Daily Mail . Εντύπωση προκαλεί πως, αν και γεννήθηκε σε μια εύπορη οικογένεια Βρετανών αριστοκρατών η μεγαλύτερη κόρη του λόρδου του Λέστερκαι δεν σκέφτηκε ποτέ να φύγει από το γάμο της. Η ίδια εξηγεί το γιατί. «Η μητέρα μου με μεγάλωσε με την θεμελιώδη αλήθεια της τάξης μου και της εποχής: Οι γυναίκες πρέπει να ανέχονται και να σωπαίνουν», γράφει στο βιβλίο της.Η συγγραφέας εξηγεί πως πολλοί αριστοκράτες συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα της ήταν «δύσκολοι» άντρες, όμως, η μητέρα της την δίδαξε πως δεν τους επιπλήττουμε και την προετοίμασε για μια ζωή στην οποία «η σύζυγος καταπραΰνει τον δύσκολο σύζυγο».Ο Κόλιν Τέναντ, λόρδος του Γκλένκονερ,8. Σύμφωνα με όσα γράφει στο βιβλίο της η σύζυγός του, ο Βρετανός αριστοκράτης διέθεσε πολλά χρήματα από την τεράστια προσωπική του περιουσία για την ανάπτυξη του εξωτικού νησιού. Έκτισε υποδομές, δημιούργησε δουλειές για τους ντόπιους και ανέδειξε το νησί της Καραϊβικής σε πολυτελή τουριστικό προορισμό για τους διάσημους και τους γαλαζοαίματους της εποχής.Συχνοί επισκέπτες στο Μυστίκ ήταν, που διασκέδαζε μέχρι πρωίας σε ξέφρενα πάρτι ενώ εκείνη την περίοδο το νησί είχε επισκεφθεί και η βασίλισσα Ελισάβετ με τον πρίγκιπα Φίλιππο. Η συγγραφέας αναφέρει στο νέο της βιβλίο πως ο βίαιος σύζυγός της, που από πρώτα τα χρόνια του γάμου τους της φερόταν σαν να ήταν σκλάβα - την έφτυνε στο πρόσωπο, της πετούσε διάφορα αντικείμενα - είχε την ίδια, οι οποίοι τον θεωρούσαν «βασιλιά» τους και τον ανέχονταν, αφού τους προσέφερε εργασία και φρόντιζε για τις σπουδές των παιδιών τους.Η πρώτη φορά που η λεκτική βία του συζύγου της Ανν Γκλένκονερ εξελίχθηκε σε σωματική ήταν στα τέλη της δεκαετίας του '70 στο Μυστίκ. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διακοπές στο νησί, την Μπάρμπαρα Μπαρνς, που αργότερα έγινε η νταντά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του αδελφού του, πρίγκιπα Χάρι. Η οικογένεια γιόρταζε σε μπαρ του νησιού τα γενέθλια των δίδυμων κοριτσιών της, όταν ο λόρδος Γκλένκονερ ζήτησε από την σύζυγό του να γνωρίσει κάποιους επενδυτές με τους οποίους εκείνος συνομιλούσε για δουλειές. Αν και η Ανν χαιρέτησε τους καλεσμένους πολύ σύντομα επέστρεψε κοντά στα παιδιά της γεγονός που, όπως φαίνεται, εκνεύρισε τον απαιτητικό σύζυγό της. Έτσι, κατά την επιστροφή τους στο σπίτι εκείνος, που, την έσυρε στο δάπεδο και την χτυπούσε αλύπητα με το μπαστούνι του στο πίσω μέρος του κεφαλιού μέχρι που σταμάτησε, όταν πλέον είχε κουραστεί.Η άτυχη γυναίκα κλειδώθηκε στο δωμάτιό της φοβισμένη μέχρι που το επόμενο πρωί αντιλήφθηκε πως αιμορραγούσε από το ένα αυτί. Ζήτησε την βοήθεια της νταντάς των παιδιών της, η οποία μαζί με τα παιδιά κατοικούσαν σε διπλανό κτήριο και εκείνη κάλεσε γιατρό. Αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού ήταν. Κατά την επιστροφή της στη Βρετανία η άτυχη γυναίκα επισκέφθηκε την μητέρα της και της περιέγραψε όλα όσα είχε βιώσει. Εκείνη κάλεσε τον γαμπρό της και του έθεσε τελεσίγραφο. Του είπε σε αυστηρό τόνο πως αν ξαναχτυπήσει την σύζυγό του η Ανν θα φύγει από το σπίτι και θα έχει την υποστήριξη της οικογένειάς της.«Θα μπορούσα να είχα πάει στην αστυνομία, αλλά ντρεπόμουν τόσο πολύ να μαθευτεί δημόσια τι είχε συμβεί», γράφει στο νέο της βιβλίο η λαίδη Γκλένκονερ και παραδέχεται ότι υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε ο σύζυγός της να έχει συλληφθεί για την βίαιη συμπεριφορά του προς την ίδια αλλά και προς πολλούς άλλους ανθρώπους, υπονοώντας, προφανώς, εκείνους που εργάζονταν για τον Βρετανό αριστοκράτη στο Μυστίκ.Ο λόρδος του Γκλένκονερ. Τότε αποκαλύφθηκε πως σύμφωνα με την διαθήκη του άφηνε κληρονόμο έναν από τους υπαλλήλους του. Η οικογένεια κατέφυγε στην δικαιοσύνη και μετά από δικαστικές διαμάχες αρκετών ετών η σημαντική περιουσία του μοιράστηκε εξίσου μεταξύ του υπαλλήλου του Κεντ Αντονάι και του εγγονού του Κόντι Τσαρλς Έντουαρντ Τέναντ, ο οποίος είναι γιος του πρωτότοκου γιου του λόρδου, του Τσάρλς Έντουαρντ, που απεβίωσε το 1996 σε ηλικία 39 ετών. Ο εγγονός του κληρονόμησε και τον τίτλο «δούκας του Γκλένκονερ».