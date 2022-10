Πρεσβεία Αυστρίας για 28η Οκτωβρίου: Οι Έλληνες άλλαξαν την πορεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

#28Οκτωβρίου1940, a day of both proud celebration & solemn commemoration in Greece, as Greeks said ‘NO’ to fascism, thus changing the course of WWII and modern history.

Today we honor the 🇬🇷spirit of fighting for freedom, democracy & universal values.

Χρόνια Πολλά, #Ελλάδα🇬🇷! pic.twitter.com/kagf3fvMIv