Στενό «πρέσινγκ» στη Μελόνι από ΕΕ, ΝΑΤΟ και Ζελένσκι: «Βροχή» τα μηνύματα για συνεργασία

My congratulations to @GiorgiaMeloni, the first female Prime Minister of Italy. I wish the new government to successfully respond to all the challenges of today. I look forward to continued fruitful cooperation to ensure peace and prosperity in Ukraine, Italy and the world! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2022

Warmest congratulations to Italy’s new Prime Minister @GiorgiaMeloni. Looking forward to working closely together for the benefit of our Euro-Atlantic family and the stability of our region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 22, 2022

Congratulations to @GiorgiaMeloni, Italy’s new Prime Minister.

We look forward to working together within the European family and for the benefit of our common Mediterranean region and the people of our two countries. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) October 22, 2022

Congratulations on your appointment as Prime Minister @GiorgiaMeloni. #Italy is a founding member of #NATO, committed to the transatlantic bond & making strong contributions to our security in a more dangerous world. I look forward to working with you. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 22, 2022

Good first call with @GiorgiaMeloni today.



We will work together to address the critical challenges of our time from Ukraine to energy.



I look forward to a first meeting in person in Brussels in the near future. pic.twitter.com/LqTVf9A3Yw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022

«Τα συγχαρητήριά μου στην Τζόρτζια Μελόνι, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιταλίας. Εύχομαι στη νέα κυβέρνηση να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις του σήμερα».«Προσβλέπω στη συνέχιση της γόνιμης συνεργασίας για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας στην Ουκρανία, την Ιταλία και τον κόσμο!», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.«Θερμά συγχαρητήρια στη νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά προς όφελος της ευρωατλαντικής μας οικογένειας και της σταθερότητας της περιοχής μας», είπε οΟ πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,δήλωσε ότι «ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας και προς όφελος της κοινής μας περιοχής της Μεσογείου και των λαών των δύο χωρών μας.«Η Ιταλία είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, δεσμευμένη στον διατλαντικό δεσμό και συνεισφέρει ισχυρά στην ασφάλειά μας σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας» ανέφερε ο ΓΓ της Συμμαχία Γενς Στόλτενμπεργκ στο συγχαρητήριο μήνυμά του στο τουίτερ προς την Τζόρτζια Μελόνι, για την ανάληψη των καθηκόντων της.Την πρώτη της επικοινωνία είχε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςμε την νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας«Καλή πρώτη επικοινωνία με την Τζόρτζια Μελόνι σήμερα.Θα εργαστούμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσιμες προκλήσεις της εποχής μας από την Ουκρανία μέχρι την ενέργεια. Ανυπομονώ για μια πρώτη συνάντηση στις Βρυξέλλες στο εγγύς μέλλον» ανέφερε με ανάρτησή της στο τουίτερ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.