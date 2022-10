Έκρηξη σε ορυχείο στην Τουρκία - Τουλάχιστον 50 εγκλωβισμένοι

BREAKING: #BNNTurkey Reports.



Nearly 50 people were trapped after an explosion inside a coal mine in northern Turkey on Friday. The cause of the blast in the Black Sea coastal province of Bartin was not immediately known.

Scores of miners trapped underground in #Turkish quarry blast



The explosion occurred 300m below ground at the #Amasra coal mine, the local governor's office said.



At least 87 people are said to be trapped after the blast

At least 87 people are said to be trapped after the blast

• Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi

• Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi

• Bakanlar Soylu ve Dönmez Amasra'ya gidiyor



Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/cPRW3uURr6 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022

Τεράστια έκρηξη καταγράφηκε σε λιγνιτωρυχείο στη βόρεια Τουρκία, με δεκάδες εργαζόμενους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από το έδαφος.Μέχρι στιγμής, 14 εργάτες κατάφεραν να διασωθούν μετά το συμβάν.Σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ, οι εγκλωβισμένοι φτάνουν τους 50.Πληροφορίες θέλουν πέντε εργάτες να έχουν εγκλωβιστεί 350 μέτρα κάτω από το έδαφος και άλλους 44 300 μέτρα κάτω από το έδαφος σε εγκατάσταση στην πόλη-λιμάνι Αμάσρα της Μαύρης Θάλασσας.Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης ενώ στο σημείο μετέβησαν ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, και ο υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ.Στην περιοχή έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα.