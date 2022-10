ΕΕ: Ανακηρύσσει την πρεσβεύτρια της Νικαράγουας «ανεπιθύμητο πρόσωπο»

Κλείσιμο

ανακήρυξε χθες Δευτέρα την πρεσβεύτρια τηςστις Βρυξέλλες, τη Σόιλα Μίλερ, persona non grata («ανεπιθύμητο πρόσωπο»), σε αντίποινα για την απέλαση της πρεσβεύτριας της ΕΕ στη Μανάγουα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «συμφώνησε σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα) ότι η επικεφαλής της (διπλωματικής) αποστολής της Δημοκρατίας της Νικαράγουας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακηρυχθεί persona non grata», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του οργάνου που αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των 27.«Πρόκειται για μέτρο ανταπόδοσης στην απόφαση της νικαραγουανής κυβέρνησης την 28η Σεπτεμβρίου να ανακηρύξει την επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Νικαράγουα persona non grata. Η ΕΕ θεωρεί τη νικαραγουανή απόφαση αδικαιολόγητη», προστίθεται στο κείμενο.Ο κ. Μπορέλ ανήγγειλε στις αρχές του μήνα πως θα ακολουθούσε «σθεναρή» αντίδραση των Βρυξελλών στην απόφαση που έλαβε η Μανάγουα να απελάσει την επικεφαλής της ευρωπαϊκής αποστολής, την Μπετίνα Μούσαϊτ.«Η ΕΕ λυπάται βαθιά για αυτή την αδικαιολόγητη και μονομερή απόφαση και την απορρίπτει», τόνιζε ο κ. Μπορέλ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.«Η ΕΕ λυπάται επίσης βαθιά για τη μονομερή, δυσανάλογη και αδικαιολόγητη απόφαση που έλαβε η νικαραγουανή κυβέρνηση να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το βασίλειο της Ολλανδίας», πρόσθετε.«Αυτές οι εχθρικές και αδικαιολόγητες ενέργειες όχι μόνο θα πλήξουν τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στη Νικαράγουα και την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, αλλά θα οδηγήσουν επίσης σε περαιτέρω διεθνή απομόνωση της Νικαράγουας», προειδοποιούσε.Η διεθνής κοινότητα δεν σταματά να καταδικάζει την αυταρχική παρέκκλιση της κυβέρνησης του Ντανιέλ Ορτέγα, που επανεξελέγη τον Νοέμβριο του 2021 για 4η συναπτή θητεία στην προεδρία σε μια εκλογική διαδικασία από την οποία απουσίαζαν όλοι οι δυνητικοί αντίπαλοί του με απήχηση, αφού είχαν είτε φυλακιστεί ή αναγκαστεί να εξοριστούν.ΕΕ και ΗΠΑ έχουν επιβάλει σειρά κυρώσεων σε βάρος μελών της κυβέρνησης της Νικαράγουας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, επικαλούμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Κατά πληροφορίες νικαραγουανών μέσων ενημέρωσης, την απέλαση της επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πυροδότησε δήλωση του αντιπροσώπου της ΕΕ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη με την οποία αξίωνε η κυβέρνηση του προέδρου Ορτέγα να «αποκαταστήσει τη δημοκρατία», που προκάλεσε οργή στη Μανάγουα.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ