ΟΗΕ: Υποστηρίζει «την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» στα «αναγνωρισμένα» σύνορά της

Την ανάγκη εστίασης της προσοχής της παγκόσμιας οικονομίας στους τρόπους φορολόγησης των προϊόντων καπνού, ανάλογα με το επίπεδο βλαβερότητάς τους, ανέδειξε το συνέδριο “5th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction, Novel Products, Research and Policy”