Θάνατος-μυστήριο Σκωτσέζου λόρδου - Βρέθηκε νεκρός στα βράχια

Μυστήριο επικρατεί στη Σκωτία για τον θάνατο λόρδου . Mάλιστα, τα βρετανικά ΜΜΕ μιλούν για ανεξήγητο γεγονός. Ο 40χρονος Λόρδος του Στράθναβερ, Αλεξάντερ Σάδερλαντ, βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή Thurso East, κοντά στο ερειπωμένο κάστρο Thurso του 19ου αιώνα.«Η σωσίβια λέμβος πήγε γρήγορα στο σημείο και τα εκπαιδευμένα μέλη του πληρώματος κατέβηκαν στη στεριά. Εκεί στα βράχια εντόπισαν το θύμα στον οποίο έκαναν ΚΑΡΠΑ», ανέφερε εκπρόσωπος της ομάδας διάσωσης.Φίλος του θύματος είπε ότι ο Λόρδος Στράθναβερ, ο οποίος θα γιόρταζε τα 41α γενέθλιά του τον επόμενο μήνα, παρακολουθούσε το μουσικό φεστιβάλ «Tunes in the Dunes» στο Dunnet, το Σαββατοκύριακο.Ήταν δεινός σέρφερ, είχε επίσης ένα σπίτι λίγα μίλια μακριά στο Thurso East, το οποίο βρίσκεται σε μια κορυφαία τοποθεσία για σέρφινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο.Η γιαγιά του, η Ελισάβετ, 24η Κόμισσα του Σάδερλαντ, πέθανε το 2019 σε ηλικία 98 ετών.Ο θάνατος της κόμισσας σήμαινε ότι ο μεγαλύτερος γιος της Άλιστερ έγινε κόμης του Σάδερλαντ - κληρονομώντας το κτήμα 120.000 στρεμμάτων του Κάστρου Ντάνρομπιν στο Σάδερλαντ - και ο γιος του Αλεξάντερ τον τίτλο του Λόρδου Στράθναβερ.Δημοσιευμένα έγγραφα της διαθήκης της εκλιπούσας Κόμισσας επιβεβαίωσαν ότι πριν το θάνατό της συνέταξε μια νέα διαθήκη, καθορίζοντας, που συντάχθηκε με τη βοήθεια των Farrer & Co, των δικηγόρων της Βασίλισσας.