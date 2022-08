Βυθισμένο στο χάος των πλημμυρών το Πακιστάν - Εκατομμύρια άνθρωποι κάτω από το νερό

A car with people attempted to cross, Pero Naanod but washes away in flood Pakistan is suffering a deadly flood in which more than 1000 people died and above 1500 injured #PrayForPakistan #PakistanFloods2022 pic.twitter.com/GHUa2sjAYl — Muhammad Yawer Lone محمّد یاور لون (@iam_yawer) August 30, 2022

1/3 of #Pakistan has been completely submerged in water. İnt immediate humanitarian aid is needed urgently. If it’s Pakistan today, it can be any other country tomorrow.

Qatar’s aid shipment aimed to benefit 35,000 Pakistani individual & 9000 Afghans refugees.#PakistanFloods2022 pic.twitter.com/osensscaL1 — د. هند المفتاح (@halmuftah) August 30, 2022

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα μεταβεί στοτην προσεχή εβδομάδα σε «ένδειξη αλληλεγγύης» προς τους πλημμυροπαθείς, μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες που σαρώνουν τη χώρα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.«Δεδομένης της τραγικής κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς πλημμύρες στο Πακιστάν, ο γενικός γραμματέας θα μεταβεί στη χώρα την προσεχή εβδομάδα για μια επίσκεψη αλληλεγγύης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίτς σε ενημέρωση του Τύπου.Ο Γκουτέρες αναμένεται να φθάσει στο Ισλαμαμπάντ στις 9 Σεπτεμβρίου, πριν επισκεφθεί «τις περιοχές τις πλέον πληγείσες από αυτή την άνευ προηγουμένου κλιματική καταστροφή» όπου θα συναντήσει κυρίως εκτοπισμένες οικογένειες και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που εργάζονται επί του πεδίου.Απέναντι στην καταστροφή αυτή, ο Αντόνιο Γκουτέρες επέμεινε σήμερα, όταν απηύθυνε έκκληση για δωρεές ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων για την χρηματοδότηση των πλέον επειγουσών αναγκών, στην ανάγκη καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.«Καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι σκανδαλώδες μια κλιματική δράση να παγώνει, ενώ οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται, θέτοντας όλους μας - παντού - σε αυξανόμενο κίνδυνο», κατήγγειλε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.«Σήμερα είναι το Πακιστάν. Αύριο, μπορεί να είναι η χώρα σας», προειδοποίησε.από τις βροχές του μουσώνα που πέφτουν ασταμάτητα από τον Ιούνιο, οι οποίες «βύθισαν» το ένα τρίτο της χώρας και προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 1.100 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 380 παιδιών, όπου ελικόπτερα του στρατού διέσωσαν οικογένειες που είχαν εγκλωβιστεί και έριξαν πακέτα τροφίμων σε δυσπρόσιτες περιοχές.Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν περισσότερα απόείναι «οι χειρότερες στην ιστορία του Πακιστάν», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ. «Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές μας είναι τεράστιες και εκτείνονται σε όλο το Πακιστάν», τόνισε.Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν βοήθεια 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πακιστάν μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), ανακοίνωσαν σήμερα τη χορήγηση πρόσθετου ποσού 30 εκατομμυρίων δολαρίων σε ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη ανθρώπων και κοινοτήτων που επλήγησαν από τις σοβαρές πλημμύρες στο Πακιστάν», αναφέρει η ανακοίνωση.