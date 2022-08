Πυροβολισμοί στην Ατλάντα - Τουλάχιστον ένας νεκρός

RIGHT NOW: Police speeding out of Colony Square in #Midtown. Law enforcement presence is shrinking in Midtown. Working to figure out where they’re headed. @CBS46 pic.twitter.com/7thjU12rjs — Patrick Quinn (@PatrickQuinnTV) August 22, 2022

LATEST DETAILS: The shooter has not been arrested at this time. Police say at least one person has been shot and there may be two more victims. More details: https://t.co/Fi9lGR1SHN



📹: @McGeeRicky7, @crystalbuitv pic.twitter.com/FLJCUX4t1E — CBS46 (@cbs46) August 22, 2022

Atlanta police believe 3 people have been shot in midtown. Search for suspect right now. @cbs46 pic.twitter.com/efGTCnR01V — Crystal Bui (@crystalbuitv) August 22, 2022

Just got off a flight at ATL airport and it looks like they have the suspect in the midtown shooting in custody pic.twitter.com/bXfPRVm2LR — Brian Moote (@MootePoints) August 22, 2022

Τρόμος επικράτησε στην Ατλάντα λόγω περιστατικού με πυρολισμούς μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ένας άνθρωπος έπεσε νεκρό από τα πυρά, ενώ άλλοι τραυματίστηαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Ατλάντα που ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς.Το συμβάν καταγράφηκε περί τις 13:45 τοπική ώρα, με ασθενοφόρα και περιπολικά να σπεύδουν στην περιοχή.Όπως φαίνεται σε βίντεο και φτογραφίες, η αναστάτωση που επικράτησε ήταν φανερή ενώ οι Αρχές απέκλεισαν το σημείο.Οι Αρχές έκαναν γγνωστό ότι συνέλαβαν μια γυναίκα ως ύποπτη,δίνοντας στη δημοσιότητα το όνομά της, το οποίο είναι Ράσια Κένι. Ακόμη, όμως, δεν έχει γίνει σαφές πώς ξεκίνησε το περιστατικό.H αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία της γυναίκας που συνελήφθη.