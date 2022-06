Εκατοντάδες Ουκρανοί πρόσφυγες άστεγοι στη Βρετανία - Γιατί απέτυχε το σχέδιο του Μπόρις Τζόνσον «Homes for Ukraine»

Σήμερα η ζωή σου είναι διαρκώς on the go γι αυτό θέλεις μια συσκευή που κρατάει ολοζώντανες τις στιγμές σου, σε διευκολύνει στη δουλειά σου, μετατρέπεται σε φορητή παιχνιδοκονσόλα και σε βοηθάει να έχεις πάντα και παντού μαζί σου την αγαπημένη σου μουσική

Εκατοντάδες Ουκρανοί πρόσφυγες βρίσκονται αυτή την περίοδο άστεγοι στη Βρετανία αφού είχαν ταξιδέψει στη χώρα και τους χορηγήθηκε βίζα στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος «Homes for Ukraine». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Guardian από τα τέλη Φεβρουαρίου, τουλάχιστον,από την εμπόλεμη Ουκρανία και 180 Ουκρανοί, που ταξίδεψαν μόνοι στη, έχουν κάνει αιτήσεις για στέγαση στα τοπικά συμβούλια.Αν και η κυβέρνηση Τζόνσον, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο, εκπόνησε το σχέδιο «Homes for Ukraine» προτρέποντας ιδιώτες, εταιρείες και φιλανθρωπικούς οργανισμούς να φιλοξενήσουν Ουκρανούς πρόσφυγες, στους οποίους χορηγούσε βίζα με γρήγορες διαδικασίες, όπως φαίνεται, καθώς πολλοί σπόνσορες «έσπασαν» την συμφωνία πολύ νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο φιλοξενίας, που ήταν κατ' ελάχιστον έξι μήνες. Για την φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων η βρετανική κυβέρνηση προσέφερε 350 λίρες μηνιαίως.Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, 145 συμφωνίες για φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων μέσω του προγράμματος «Homes for Ukraine» σταμάτησαν ξαφνικά μέχρι τις 3 Ιουνίου αφήνοντας τους πρόσφυγες άστεγους. Εξ αυτών οι 90 περιπτώσεις αποδόθηκαν σε «σπάσιμο» της συμφωνίας από τους σπόνσορες ενώ 55 δεν έμειναν ποτέ στο κατάλυμα που θα τους φιλοξενούσε, είτε επειδή ήταν ακατάλληλο κατά την άφιξη, είτε επειδή το κατάλυμα δεν ήταν διαθέσιμο.Η Λορίν Σκοτ από την φιλανθρωπική οργάνωση Refugees at Home δήλωσε: «Είμαστε απελπισμένοι και λυπημένοι, αλλά όχι έκπληκτοι που οι συμφωνίες για τοποθετήσεις (προσφύγων) σε καταλύματα αρχίζουν να "σπάνε". Περιμένοντας οι ευάλωτοι, τραυματισμένοι πρόσφυγες να εξαρτώνται από την καλή θέληση αγνώστων που γνώρισαν στο facebook ήταν πάντα ένα ρίσκο». Η ίδια, τόνισε πως είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο που θα βοηθήσει τις οικογένειες των Ουκρανών που βρίσκονται χωρίς στέγη στη Βρετανία και πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κυβερνητική πρόβλεψη για παροχή βίζας, όταν αλλάζει ο σπόνσορας των φιλοξενούμενων προσφύγων, αλλά ούτε και χρηματοδότηση που θα βοηθά την μετακόμιση αυτών των ανθρώπων από ένα κατάλυμα σε ένα άλλο.Τα τοπικά συμβούλια στη Βρετανία, όπου καταφεύγουν για αναζήτηση στέγης οι πρόσφυγες, τους αντιμετωπίζουν σαν άστεγους και δεν καταβάλουν προσπάθεια για να βρεθούν νέοι σπόνσορες, αλλά τους τοποθετούν σε ξενώνες ή ξενοδοχεία, όπως ακριβώς έκαναν και με τους Αφγανούς πρόσφυγες, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Η αποτυχία του προγράμματος «Homes for Ukraine» στη Βρετανία φαίνεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα από τις 145 συμφωνίες φιλοξενίας Ουκρανών προσφύγων που «έσπασαν» πρόωρα, μόνο σε 20 εξ αυτών βρέθηκαν νέοι σπόνσορες.«Είναι μια εφιαλτική κατάσταση. Είναι αυτό που θέλαμε να αποφύγουμε», δήλωσε η εκπρόσωπος της οργάνωσης Refugees at Home. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 37χρονης Άννας από το Κίεβο. Μαζί με τον σύζυγο της και τον τρίχρονο γιο τους έφθασαν στα τέλη Μαρτίου στο Νορθάμπτον φιλοξενούμενοι μιας τετραμελούς οικογένειας Βρετανών, που διέθετε ένα μεγάλο σπίτι. Η Άννα διηγήθηκε στον Guardian πως, αν και αρχικά η οικογένεια τους καλωσόρισε, μετά από λίγες εβδομάδες άλλαξε στάση απέναντί τους. «Δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε επειδή άλλαξαν διάθεση πολύ γρήγορα», δήλωσε η Άννα και πρόσθεσε πως οι ιδιοκτήτες της κατοικίας που τους φιλοξενούσε τους μετέφεραν σε παρακείμενο οικίσκο αλλά ζήτησαν να έχουν τα κλειδιά και να επισκέπτονται τον χώρο. Η οικογένεια της Άννας συμφώνησε αλλά ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να τους ειδοποιεί νωρίτερα. Όμως, ο ίδιος λίγο αργότερα επισκέφθηκε το τοπικό συμβούλιο και ζήτησε να θέσει τέλος στην συμφωνία φιλοξενίας. Το τοπικό συμβούλιο έβαλε την οικογένεια των Ουκρανών σε ξενώνα. Η Άννα δήλωσε πως ένιωθαν όλοι τους απελπισμένοι, ζούσαν σε ένα δωμάτιο χωρίς να έχουν τα απαραίτητα για να μπορούν να ετοιμάσουν φαγητό και σκέφτηκαν την επιστροφή στην Ουκρανία. Όμως, η αναζήτηση λύσης μέσω της οργάνωσης Refugees at Home στάθηκε για εκείνους σωτήρια, αφού η οργάνωση μπόρεσε να βρει μια νέα οικογένεια να τους φιλοξενήσει.Η Λίζα Νάντι, βουλευτής των Εργατικών και «σκιώδης» υπουργός Στέγασης, δήλωσε: «Είναι παντελώς ντροπιαστικό οικογένειες που έχουν διαφύγει από την βαρβαρότητα του πολέμου του Πούτιν να βρίσκονται άστεγες εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο βρετανικός λαός έχει δείξει απίστευτη γενναιοδωρία ώστε να παράσχει την φροντίδα και το καταφύγιο που αυτοί οι άνθρωποι - πολλοί εξ αυτών οικογένειες με μικρά παιδιά - χρειάζονται και αξίζουν σε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Όμως, η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς να παίξει τον ρόλο της. Οι υπουργοί είχαν ειδοποιηθεί για τον κίνδυνο οι πρόσφυγες να μείνουν άστεγοι από την ημέρα που εκπόνησαν το πρόγραμμα φιλοξενίας με σπόνσορες, όμως είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εμφανίζονται σε τηλεοπτικά στούντιο παρά να κάνουν τη δουλειά τους και να προστατεύσουν ευάλωτους ανθρώπους. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να εκπονήσει ένα σχέδιο για να υποστηρίξει τα τοπικά συμβούλια ώστε να βρουν ασφαλείς κατοικίες για αυτές τις οικογένειες».