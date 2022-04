Τουλάχιστον 45 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Νότια Αφρική

The N2 highway in KZN today - look at the shipping containers strewn across the road.



Not sure who took this video.



At least 20 people have died in the #KZNFloods. Sad day. pic.twitter.com/Mos4qIduAt — Nick Hedley (@nickhedley) April 12, 2022

#KZNFloods: We are deeply saddened by the growing number of fatalities in KwaZulu- Natal due to the recent floods.



The shocking pictures & videos from KZN highlight that weather extremes are increasing in many parts of South Africa and are a reminder of the climate crisis. 1/2 pic.twitter.com/miTZxkVsgv — Centre for Green Economy (@afrigreen_) April 12, 2022

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη, η ανατολική ακτή της οποίας πλήττεται εδώ και μέρες από ισχυρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, σε νεότερο απολογισμό τους.«Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί καθώς συνεχίζουμε να συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε σε νέα του ανακοίνωση εκπρόσωπος του υπουργείου Συνεργασίας της επαρχίας Κουαζούλου-Νατάλ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας,Ο στρατός κινητοποιήθηκε για να παράσχει αεροπορική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης ανθρώπων από τις εστίες τους.Οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης βρίσκονταν μέχρι το απόγευμα σε εξέλιξη, σημείωσε παράλληλα σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Κουαζούλου-Νατάλ.», σημείωσε επίσης ο Γκάριθ Τζέιμισον, που είναι μέλος σωστικών συνεργείων. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα υπάρξουν «περισσότεροι νεκροί».Περισσότερα απόκαθώς και περίπου, δήλωσε ο εκλεγμένος αξιωματούχος της επαρχίας, ο Σιχλέ Ζικάλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν επίσης διακοπές ρεύματος, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί.Στις δημοφιλείς παραλίες του Ντέρμπαν, στον Ινδικό Ωκεανό, υπάρχουν σωροί από συντρίμμια, κλαδιά και πλαστικά μπουκάλια. Η δεξαμενή ενός βυτιοφόρου έχει παρασυρθεί από τα νερά στην παραλία, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP.Από τους κατοίκους της περιοχής ζητήθηκε να αποφύγουν κάθε μετακίνηση. Αυτοί πουπαροτρύνθηκαν να υποδεχθούν τους γείτονές τους που ζουν σε χαμηλότερες περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών.