ΗΠΑ: Η στιγμή που η πρώτη μαύρη Ανώτατη Δικαστής της Αμερικής μιλά για τον ρατσισμό και τη χειροκροτά ο Μπάιντεν

Ορόσημο για την αμερικανική δικαιοσύνη θεωρήθηκε η στιγμή που - με την έγκρισή της - η αμερικανική Γερουσία άνοιξε το δρόμο για να καθίσει στα έδρανα του Ανώτατου Δικαστηρίου η πρώτη μαύρη γυναίκα, η 51χρονη Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον Ο Αμερικανός πρόεδρος, αφότου άναψε το πράσινο φως για την υποψηφιότητα που είχε προτείνει, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο: «Χρειαζόμαστε ένα δικαστικό σώμα που μοιάζει με την Αμερική. Γι'αυτόν τον λόγο είμαι περήφανος να πω ότι έχω προτείνει περισσότερες μαύρες γυναίκες προέδρους για το Εφετείο από κάθε άλλη πρόεδρο των ΗΠΑ».Η δικαστής Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον μετά την ιστορική έγκριση είπε: «Πρώτα απ'ολα, όπως συνηθίζω, πρέπει να ευχαριστήσω τον Θεό...Έχω φτάσει μέχρι εδώ με πίστη και ξέρω ότι είμαι πραγματικά ευλογημένη».«Για την οικογένειά μου, χρειάστηκε μόλις μια γενιά για να περάσουμε από την απομόνωση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ» σημείωσε με νόημα και χειροκροτήθηκε από τον Μπάιντεν.«Έχω αφιερώσει την καριέρα μου στο δημόσιο καλό γιατί αγαπώ αυτή τη χώρα, το Σύνταγμά μας και τα δικαιώματα που μας κάνουν ελεύθερους» υπογράμμισε σε ένα σημείο της ομιλία της η Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον.«Για τις κόρες μου, την Τάλια και τη Λέιλα... όλα αυτά είναι πολύ συναρπαστικά, αλλά τίποτα δεν έφερε μεγαλύτερη χαρά από της μητρότητα. Σας αγαπω παρα πολυ» είπε σε άλλο σημείο.Σε μια ιστορικής σημασίας κίνηση προχώρησε η αμερικανική Γερουσία καθώς ενέκρινε την υποψηφιότητα τηςγια το Ανώτατο Δικαστήριο. Με τις ψήφους των Δημοκρατικών και τριών από των Ρεπουμπλικανών ανοίγει ο δρόμος για να καθίσει στα έδρανα του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ ηΗ ψηφοφορία αποτελείγια τους Δημοκρατικούς και τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εκπληρώνει μια προεκλογική υπόσχεση σε μια εποχή που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σειρά προκλήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού και της κρίσης στην Ουκρανία.«Η έγκριση της υποψηφιότητας τηςΤζάκσον αποτελεί ιστορική στιγμή για το έθνος μας. Κάναμε ένα ακόμη βήμα ώστε το ανώτατο δικαστήριό μας να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της Αμερικής. Η σύνθεση του δικαστικού σώματος θα είναι σπουδαία» έγραψε σε tweet του ο Μπάιντεν.Υπενθυμίζεται ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος, ενώ προήδρευσε της αίθουσας κατά τη διάρκεια τηςΗ Τζάκσον, πάντως, θα ορκιστεί μετά τη συνταξιοδότηση του δικαστή Στίβεν Μπρέγιερ, κάποια στιγμή το καλοκαίρι.Ενώπιον της Γερουσίας η ομιλία της ήταν βαθιά συγκινητική: «Οι γονείς μου με μεγάλωσαν σε μια εποχή που στις ΗΠΑ τα μαύρα και τα λευκά παιδιά δεν επιτρεπόταν να πάνε μαζί στο σχολείο».«Μου δίδαξαν σκληρή δουλειά. Μου δίδαξαν επιμονή. Μου έμαθαν ότι όλα είναι δυνατά σε αυτή τη μεγάλη χώρα» πρόσθεσε.Πριν από την τελική ψηφοφορία, ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ χαρακτήρισε τη στιγμή «χαρούμενη, βαρυσήμαντη, πρωτοποριακή».Την επικύρωση από τη Γερουσία, που η δικαστής Τζάκσον παρακολούθησε ζωντανά από τον Λευκό Οίκο δίπλα στον Τζο Μπάιντεν, χαιρέτισαν με ενθουσιασμό οιΣτους 115 δικαστές που υπηρέτησαν έως τώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο, δεν υπήρχαν παρά πέντε γυναίκες -- καθώς και δύο Αφροαμερικανοί, εκ των οποίων ένας, ο Κλάρενς Τόμας, διορίστηκε από τον πατέρα Τζορτζ Μπους και υπηρετεί ακόμη.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν σταματούσε να αναφέρεται στα «εξαιρετικά προσόντα» της απόφοιτης του Χάρβαρντ, που έχει εμπειρία στο ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, και ήταν δικηγόρος και ομοσπονδιακή δικαστής.Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε πει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, το 2020, ότι θα πρόετεινε μαύρη γυναίκα για το Ανώτατο Δικαστήριο.Ο διορισμός της Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον, στη θέση του Στίβεν Μπράιερ που θα συνταξιοδοτηθεί τον Ιούνιο, δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί (6-3), καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε την ευκαιρία να διορίσει τρεις δικαστικούς.Στα 232 χρόνια της λειτουργίας του, στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχουν διοριστεί μόνο, εκ των οποίων ο ένας, ο Κλάρενς Τόμας, ήταν επιλογή του προέδρουτου πρεσβύτερου και διατηρεί μέχρι και σήμερα το αξίωμά του.Η Κετάνζι Μπράουν Τζάκσον η οποία διορίσθηκε ομοσπονδιακή δικαστής από τον πρόεδρο Ομπάμα και προήχθη στο ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον από τον πρόεδρο Μπάιντεν, αντικαθιστά τον Στίβεν Μπρέιερ. Ο 83χρόνος δικαστής ο μεγαλύτερος σε ηλικία δικαστής μετά τον θάνατο τηςεπέλεξε να συνταξιοδοτηθεί.Η Κετάντζι Μπράουν, γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1970 στην Ουάσινγκτον, και μεγάλωσε στο Μαϊάμι της Φλόριντα.Το 1988, αποφοίτησε από το Λύκειο “Miami Palmetto High School”. Σπούδασε Κυβερνητικές Σπουδές και Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, λαμβάνοντας πτυχίο (BA) το 1992 με διάκριση.Στη συνέχεια σπούδασε Νομική στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, απ’όπου έλαβε πτυχίο (JD) το 1996 με διάκριση.Η Μπράουν, είναι παντρεμένη από το 1996, με τον χειρουργό Πάτρικ Γκρέιβς Τζάκσον, έχουν αποκτήσει δύο κόρες, και διαμένουν μόνιμα στην Ουάσινγκτον.