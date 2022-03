Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε νοσοκομείο στο Κίεβο άρρωστα ορφανά που διασώθηκαν από βομβαρδισμούς

#Ukraine️ - Local residents retrieve what is left in their destroyed apartments, in Kyiv.

📸 Sergei Supinsky #AFP pic.twitter.com/3UnBizyJYS — AFP Photo (@AFPphoto) March 21, 2022

Shelling hit a shopping mall in the densely populated Podil district of Ukrainian capital Kyiv. At least eight people had been killed. pic.twitter.com/QOn8uWrVN0 — DW News (@dwnews) March 21, 2022

Firefighters pulled a survivor from the rubble of a shopping mall hit by a Russian strike in the Kyiv suburbs. https://t.co/FenUFcBBpu pic.twitter.com/O7OKmMdCpM — ABC News (@ABC) March 21, 2022

Εξαιρετικά ισχυρό πλήγμα, που κονιορτοποίησε αυτοκίνητα στον χώρο στάθμευσης και άνοιξε γιγαντιαίο κρατήρα πολλών μέτρων, δέχτηκε το βράδυ της Κυριακής ένα εμπορικό κέντρου του

, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον

σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία της χώρας.

Aftermath of the attack in Kyiv. pic.twitter.com/cJTjZp0BqC — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 21, 2022

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε σήμερα «ενισχυμένη απαγόρευση κυκλοφορίας» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από τις 20:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σήμερα ως τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης. Ο Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε ότι τα καταστήματα, τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων δεν θα ανοίξουν την Τρίτη. Τμήματα του Κιέβου έχουν δεχθεί επανειλημμένως πυρά από τις ρωσικές δυνάμεις. «Ζητώ από όλους να μένουν στα σπίτια τους - ή σε καταφύγια όταν ηχούν σειρήνες», πρόσθεσε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις κινήσεις τους για να περικυκλώσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, οι εικόνες από το βορειοδυτικό τμήμα του Κιέβου, όπου σημειώθηκε ο σφοδρός βομβαρδισμός, προκαλούν ανατριχίλα. Πτώματα είχαν αποτεθεί νωρίτερα σήμερα μπροστά στο





Πυροσβέστες και στρατιωτικοί έψαχναν τα συντρίμμια για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν κι άλλα θύματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως «εχθρικά πυρά» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του εμπορικού κέντρου.



Έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που κατέγραψαν την πρώτη, τεράστια έκρηξη που προκάλεσε σύννεφο καπνού σε σχήμα μανιταριού, ακολουθούμενη από σειρά εκρήξεων μικρότερης ισχύος. Άλλα πλάνα εικονίζουν πυροσβέστες να βγάζουν έναν από τα συντρίμμια, καλυμμένο από σκόνη.



, στη συνοικία Ποντίλσκι, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Μπροστά στο δεκαώροφο κτίριο που ακόμη κάπνιζε βρισκόταν ένας πελώριος κρατήρας πολλών μέτρων. Ολόκληρο το νότιο τμήμα του μεγάλου εμπορικού κέντρου καταστράφηκε, όπως και ιδιωτικό γυμναστήριο που βρισκόταν στον χώρο του πάρκινγκ, διαπίστωσε ο ίδιος.Πυροσβέστες και στρατιωτικοί έψαχναν τα συντρίμμια για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν κι άλλα θύματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως «εχθρικά πυρά» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αρκετούς ορόφους του εμπορικού κέντρου.Έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που κατέγραψαν την πρώτη, τεράστια έκρηξη που προκάλεσε σύννεφο καπνού σε σχήμα μανιταριού, ακολουθούμενη από σειρά εκρήξεων μικρότερης ισχύος. Άλλα πλάνα εικονίζουν πυροσβέστες να βγάζουν έναν από τα συντρίμμια, καλυμμένο από σκόνη.





Κάποια από τα πιο ευάλωτα ορφανά της Ουκρανίας μεταφέρθηκαν σε ένα σχετικά ασφαλές μέρος, σε ένα νοσοκομείο στο, όπου οι γιατροί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να τουςκαι να πραγματοποιήσουνγια τη ζωή τουςΠερισσότερα από, μεταξύ αυτών βρέφη, που πέρασαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε καταφύγια, στην υπό πολιορκία πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, είπαναξιωματούχοι το Σαββατοκύριακο.Τα περισσότερα παιδιά, στη δυτική Ουκρανία, όμως ορισμένα εξ αυτών ήταν πολύ άρρωστα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.Τέσσερα βρέφη λαμβάνουν αυτή τη στιγμή φροντίδα στο Καρδιολογικό Κέντρο του Κιέβου.«Τα παιδιά αυτά δεν έχουν γονείς, ζουν σε ένα ορφανοτροφείο. Και τα τέσσερα γεννήθηκαν πρόωρα φέτος», είπε ο Μπόρις Τοντούροφ, ένας καρδιοχειρουργός στο Καρδιολογικό Κέντρο του Κιέβου.«Βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, βρέθηκαν σε μια κατάσταση όπου χρειάζονταν βοήθεια, όμως δεν υπήρχε κανείς να τα βοηθήσει, διότι οι εχθροπραξίες είχαν ξεκινήσει», εξήγησε, προσθέτοντας πως δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στο Λβιβ, καθώς η κατάσταση της υγείας τους ήταν «κρίσιμη».